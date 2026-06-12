Usuarios de diversos países informaron problemas para utilizar Facebook e Instagram este viernes 12 de junio. Entre los inconvenientes más reportados figuraban fallas al iniciar sesión, dificultades para visualizar publicaciones, errores en el envío de mensajes y problemas para actualizar el contenido. La situación generó incertidumbre entre millones de personas que dependen de estas redes sociales para mantenerse en contacto, trabajar o acceder a información. De acuerdo con los registros de Downdetector, plataforma especializada en monitorear interrupciones digitales en tiempo real, los reportes se multiplicaron durante la jornada. Por ahora, Meta no ha explicado oficialmente qué provocó la incidencia, aunque este tipo de interrupciones suele estar asociado a problemas técnicos en la infraestructura de la compañía o en sus sistemas de autenticación.

¿Qué pasó con Facebook e Instagram hoy 12 de junio?

Durante las primeras horas de este viernes 12 de junio, usuarios de diferentes países comenzaron a reportar que Facebook e Instagram presentaban errores de funcionamiento. Entre los problemas más comunes se encontraban cierres de sesión inesperados, imposibilidad de cargar el feed de noticias, dificultades para enviar mensajes y fallas al intentar ingresar a las aplicaciones.

Así luce Instagram durante la caída del servicio: el feed no carga y las publicaciones dejan de aparecer para los usuarios. | Crédito: Captura de pantalla

Aunque algunos usuarios especularon sobre posibles ataques informáticos o problemas de seguridad, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial de que esa sea la causa. De hecho, en eventos similares ocurridos anteriormente, Meta ha atribuido las interrupciones a problemas técnicos internos.

¿Por qué no conviene intentar iniciar sesión repetidamente durante una caída de Facebook e Instagram?

Cuando las plataformas presentan fallas generalizadas, intentar ingresar una y otra vez puede generar errores adicionales, bloqueos temporales o alertas de seguridad. Por ello, los especialistas recomiendan esperar a que Meta restablezca el servicio antes de volver a iniciar sesión.

¿La caída de Facebook e Instagram es global?

Los reportes provienen de diversas regiones, incluyendo Estados Unidos, España, México y otros países, lo que sugiere que la interrupción no estaría limitada a una sola zona geográfica. Sin embargo, algunos usuarios aseguran que los servicios continúan funcionando con normalidad, por lo que podría tratarse de una falla parcial o de una restauración gradual del sistema.

Así luce Facebook durante la caída del servicio: la plataforma no carga correctamente y muestra errores al intentar acceder al contenido. | Crédito: Captura de pantalla

Qué hacer mientras se restablece el servicio de Facebook e Instagram

Si Facebook o Instagram no funcionan correctamente en tu dispositivo, los especialistas recomiendan mantener la calma y evitar acciones apresuradas. Estas son algunas medidas útiles:

Verifica si otras personas también están experimentando el problema.

No cambies tu contraseña si sospechas que se trata de una caída general del servicio.

Evita ingresar tus datos en sitios o enlaces que prometan “recuperar” tu cuenta.

Comprueba si la aplicación tiene actualizaciones pendientes.

Espera algunos minutos y vuelve a intentarlo más tarde.