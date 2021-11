Hay muchas aplicaciones de mensajería instantánea, pero, una de las más utilizadas en todo el mundo con más de 2 mil millones de usuarios es Facebook Messenger, la plataforma perteneciente a la compañía Meta que te ofrece la posibilidad de enviar textos, archivos multimedia, stickers, etc. ¿Sabías que puedes ocultar tu hora de última conexión para que nadie se entere cuándo fue la última vez estabas en línea? Es algo que a continuación te enseñaremos.

Esta información es muy importante y en algunas ocasiones resulta ser un problema, pues cuando no quieres contestar un chat de Facebook Messenger, la hora de tu última conexión te delata y hasta te obliga a hacerlo, si no lo haces te podría llegar el siguiente mensaje de ese contacto que ignoraste: “Estabas en línea y no me hablaste”.

Es necesario resaltar que al desactivar la información ‘Activo hace “x” horas’ tampoco podrás ver cuándo tus contactos se han conectado a Messenger por última vez. En cuanto al procedimiento, el truco es el mismo para los usuarios que tengan móviles con sistema operativo Android como iOS de Apple.

CÓMO OCULTAR LA HORA DE TU ÚLTIMA CONEXIÓN

Primero, asegúrate que Facebook Messenger no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre tu foto de perfil que se ubica en el extremo superior izquierdo.

Después, desplázate hacia abajo y busca la opción ‘Estado activo’.

Finalmente, tienes que desactivarla si se encuentra encendida.

Listo, ya no le deberás explicaciones a nadie, debido a que no podrán ver la hora de tu última conexión o la palabra ‘Activo hace “x” horas / minutos’. De esta manera es como Facebook Messenger te brinda mayor privacidad al momento de utilizar su plataforma.

¿Tienes algún problema con Facebook Messenger y quieres informarlo? Haz clic aquí para informar algo que no funciona correctamente en la app. Si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Messenger presiona el siguiente enlace. También puedes sacudir tu smartphone para reportar algún inconveniente.