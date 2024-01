En ciertas ocasiones quieres conversar con alguien sobre un determinado tema personal a través de Facebook Messenger, pero temes que tus amigos, familiares o pareja revisen ese tipo de contenido, ya no será necesario que elimines cada mensajes porque te enseñaremos a crear un chat secreto.

¿En qué consiste la referida herramienta de privacidad? Básicamente vas a crear otro chat vacío con un mismo contacto sin afectar la conversación principal, es decir que todos los mensajes o archivos multimedia que envíes por el primero no se registrará en el segundo.

Así no vas a borrar cada mensaje sino la conversación entera (secundaria), de esta manera el chat principal no tendrá contenido incoherente que es una clara evidencia de que has eliminado algo.

Los pasos para iniciar un chat secreto en Messenger