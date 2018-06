Facebook Messenger reproducirá videos publicitarios de manera automática

Ahora sí la publicidad está en todos lados. Facebook anunció la reproducción automática de videos publicitarios en su servicio de mensajería Messenger .



Facebook precisa que la reproducción de estos videos publicitarios tendrán lugar sin la necesidad de que el usuario haga clic o pase el cursor sobre el video.



"Aún no sabemos si funcionará. Sin embargo, las señales hasta ahora, cuando hemos probado anuncios básicos, no se mostraron cambios en cómo las personas usan la plataforma o cuántos mensajes envían" , señala Stefanos Loukakos , ejecutivo de Facebook , al portal Recode .



Al observar que el comportamiento de los usuarios no se ha visto afectado, ahora Facebook apuesta por material más intrusivo para medir hasta qué punto pueden ofertar publicidad sin afectar la experiencia del usuario.

