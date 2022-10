¿Ya sabes usar el servicio Find My Mobile de Samsung? La herramienta ofrece acceso a la ubicación de tu dispositivo incluso si está sin conexión. Lo mejor es que podrás hacer una copia de seguridad de tus datos en Samsung Cloud, bloquear el acceso a Samsung Pay y controlar tu dispositivo de forma remota. Veamos cómo puedes usarlo para que no entres en pánico en casos de emergencia.

Lo primero que deberás hacer es activar Find My Mobile en tu teléfono Samsung. Acude a “Ajustes” y después a “Datos biométricos y seguridad”. Allí verás la opción “Find My Mobile” y pulsa en el botón “Activar”. Si lo has hecho todo bien, acude a la página findmymobile.samsung.com para crearte una cuenta y acceder a la plataforma desde donde podrás monitorear la ubicación de tu smartphone.

Ten en cuenta que activando la opción “Find My Mobile” no tendrás acceso al servicio de búsqueda sin conexión. La recomendación es activarlo en la misma ventana de “Find My Mobile”. Lo encuentras casi al final de la lista de opciones.

Cuando se te pierda el celular Samsung, acude a la página findmymobile.samsung.com e inicia sesión en su cuenta Samsung. Una vez adentro, podrás ver todos los celulares enlazados a tu cuenta y podrás gestionar acciones como borrar información, hacer una copia de seguridad, llamar al móvil o rastrearlo en el mapa.

Cómo formatear un celular Samsung

Desde la pantalla de inicio , desliza un dedo hacia arriba o hacia abajo para acceder a la pantalla Aplicaciones

, desliza un dedo hacia arriba o hacia abajo para acceder a la pantalla Ingresa en Ajustes

Desliza hacia la parte inferior para ver más opciones

Selecciona administración general

Pulsa en Restablecer

Toca en Restablecer a valores predeterminados

Lee la información y desplázate hacia abajo

Presiona en Restablecer . Si tienes configurada una cuenta de Samsung o un bloqueo de pantalla, es necesario introducir tus credenciales para de continuar.

. Si tienes configurada una cuenta de Samsung o un bloqueo de pantalla, es necesario introducir tus credenciales para de continuar. Para eliminar todos tus datos y aplicaciones descargadas, selecciona Eliminar todo. Así podrás restablecer el dispositivo a sus valores de fábrica.

