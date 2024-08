Más celulares de Samsung tendrán One UI 6.1.1 para agosto de 2024. La capa de personalización fue presentada con el anuncio del Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6, y ahora mismo puede descargarse en más equipos que no sean necesariamente de última generación. Te contamos cómo hacer la descarga y cuáles son los dispositivos que podrán tener las nuevas funciones del sistema.

La propuesta más interesante de One UI 6.1.1 para los usuarios de Samsung es Galaxy AI. Las funciones inteligentes como Sketch to Image para convertir bocetos de aficionados en obras de arte y Live Translate para convertir voz en texto durante las llamadas son las más esperadas. A esto se suman las herramientas de respuestas sugeridas para los mensajes recibidos en la pantalla de portada y el modo Intérprete para mantener conversaciones en diferentes idiomas en tiempo real.

La capa de personalización de Samsung, además, permitirá ralentizar los videos en la aplicación Galería cuando se mantiene presionada la pantalla, obtener el soporte para fondos de pantalla y crear correos electrónicos, comentarios y más basándose en algunas palabras clave proporcionadas por el usuario. En el caso de redes sociales, Galaxy AI puede analizar publicaciones antiguas y detectar automáticamente el tono deseado por el usuario.

Samsung no tiene una lista oficial de dispositivos para One UI 6.1.1 pero podemos intuir cuáles son los modelos elegidos según su fecha de lanzamiento y las garantías de actualización. Aquí presentamos la relación que incluye teléfonos inteligentes y tabletas.

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra

Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9, Tab S9+ y Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+ y Tab S8 Ultra

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A34

No deberías preocuparte si tu teléfono no aparece en la lista porque Samsung puede ampliar la descarga del sistema operativo para equipos más antiguos. No hay fecha de disponibilidad para cada dispositivo y la expectativa es que la implementación sea antes de septiembre.

Descarga One UI 6.1.1 en tu celular de Samsung

Verifica que One UI 6.1.1 está disponible en tu celular siguiendo estos pasos:

Ve a Ajustes > Actualización de software. Clic en Descargar e instalar. Si la actualización está disponible, tu dispositivo la descargará e instalará automáticamente. Si la actualización no está disponible, verás un mensaje que dice “El software está actualizado”. De estar disponible, solo queda instalar el software y verás un mensaje que dice “Reiniciar ahora” o “Reiniciar más tarde”. Dale clic a cualquier opción y espera a que el dispositivo vuelva a estar operativo para acceder a la actualización.

El equipo debería estar conectado a una red WiFi antes de descargar e instalar la actualización para evitar interrupciones y el riesgo de corromper el fichero. En todo caso, puedes hacer una copa de seguridad por si hay inconvenientes. Es importante que no manipules el teléfono durante la descarga e instalación, un proceso que puede tardar varios minutos.

