Primer paso: Para comprar en Gamestop es crear una cuenta. También puedes crear una cuenta aunque en ese momento no compres nada, de esta forma ya la tendrás creada. Cuando estés en la página inicial, podrás empezar a buscar lo que necesitas o deseas.

Segundo paso: Una vez que consigas lo que deseas es que selecciones si deseas que tu producto sea nuevo o usado, una vez que selecciones tu opción, puedes chequear el inventario en tienda si lo que deseas es comprarlo directamente ahí o si lo que deseas es que te llegue a casa, clickeas en add to cart.

Cuarto paso, si no has iniciado sesión en este paso te tocará loguear con tu cuenta, pero si no la creaste al inicio puedes hacer tu compra igualmente con el perfil de guest (visitante), donde te pedirá todos tus datos y tu dirección de envío.