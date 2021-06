La mayoría de usuarios que navegan desde una computadora o portátil (Laptop) utilizan Google Chrome , y quienes realizan realizan búsquedas desde equipos móviles (smartphones) también lo prefieren como su navegador principal. Si alguna vez borraste el historial de Chrome por motivos de privacidad y te arrepentiste de hacerlo, no te preocupes, en esta nota vamos a enseñarte un sencillo truco para recuperar el historial eliminado.

Con esto queda claro que Google Chrome es el navegador web más utilizado en todo el mundo. Una sola persona puede visitar más de 50 páginas a diario y cuando no quiere dejar rastro de lo que ha buscado por internet opta por borrar su historial. De repente sientes que has cometido un error porque has eliminado contenido importante y te preguntas ¿Cómo puedo recuperarlo? Es algo que te enseñaremos a continuación.

Antes de enseñarte el truco, debes saber que desde Google Chrome puedes abrir todas las páginas que quieras sin dejar evidencia de lo que has estado buscando. Para lograrlo solo tienes que abrir el navegador y hacer clic en los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho, luego, elige la opción “Nueva ventana de incógnito” y navega sin preocupaciones.

CÓMO RECUPERAR EL HISTORIAL ELIMINADO

Toda la información que has buscado en Google Chrome se encuentra en el caché DNS.

Primero, presiona la tecla Windows + R para abrir la ventana "Ejecutar"

Luego, escribe el comando “CMD” y haz clic en aceptar.

Ventana "Ejecutar" (Foto: Mag)

Nos aparecerá una ventana negra.

Al costado de C:\Users\EJEMPLO.MAG> escribimos lo siguiente: ipconfig /displaydns

Es importante aclarar que después de la flecha (>) debe ir un espacio y luego copiar dicho comando.

Copiamos y pegamos el comando como vemos en la imagen (Foto: Mag)

Finalmente, presionamos enter y listo, Windows nos arrojará todas las búsquedas que hemos realizado en Google Chrome.

