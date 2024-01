¿No sabes si el problema de conexión es de tu computadora o la señal del WiFi? Tranquilo, igual solucionaremos ambas situaciones pero hay un detalle que ha llamado la atención de los usuarios de Google Chrome, uno de los navegadores más populares de Internet. Hay un simple truco que puedes hacer para ganar velocidad y sin la necesidad de descargar programas de terceros.

A veces uno se sorprende con todos los datos técnicos que puede aprender en la web oficial de Google Chrome. Allí encontrarás soluciones sobre cómo obtener más velocidad según el dispositivo que tengas. El truco no es por igual en iPhone que en Android o PC. Te contamos cuál es el proceso para que no fastidies tu día con demoras innecesarias.

El primer consejo que funciona por igual a la computadora y celulares Android y iOS es actualizar el navegador. Lo puedes hacer haciendo clic en los tres puntos de la ventana del navegador, hacer clic en Ayuda y luego en Acerca de Google Chrome. Allí deberías ver la opción Actualizar Google Chrome. De no haber ningún mensaje es que estás usando la versión actual.

Ganar velocidad en Chrome para PC

Mientras más pestañas tengas abiertas, más recursos consumirá Chrome. Cierra las que no estés utilizando y prueba desactivando o deteniendo los procesos no deseados.

Acude a Más (tres puntos) y luego Extensiones y después a Administrar extensiones para quitar o desactivar los add-ons que no sumen en Chrome. Otra solución es acudir a Más (tres puntos) - Más herramientas - Administrador de tareas y seleccionar Memoria para ordenar las tareas según el uso de memoria y darles de baja según lo que necesites.

Otra solución es activar la precarga de páginas. Puedes activarlo a través de Más (tres puntos) - Configuración - Rendimiento y haciendo clic en la opción de Precargar páginas para elegir la configuración que desees.

Ganar velocidad en Chrome para Android

De igual manera que en la PC, tendrás que cerrar las pestañas que no estés usando y configurar la precarga de las páginas. A la derecha de la barra de direcciones dentro de Chrome, presiona Más (tres puntos) y luego Configuración. Solo queda hacer clic en Privacidad y seguridad y luego Precargar páginas.

Ganar velocidad en Chrome para iPhone y iPad

Los usuarios pueden activar las predicciones de acción de la red (carga previa) para lograr que las páginas web se abran más rápidamente. En tu iPhone o iPad, abre Chrome, haz clic en Más (tres puntos) y luego Configuración. Allí presiona Ancho de banda y luego Precargar pág. web para gestionar cuándo deseas que Chrome cargue los vínculos previamente.

Cómo potenciar el WiFi

Por regla general, todos los dispositivos que usen Bluetooth tienen el potencial de afectar la señal, ya sea que tengas auriculares, mandos o electrodomésticos conectados con frecuencia de 2.4 GHz.

Aclarado lo anterior, asegúrate de que los dispositivos con Bluetooth estén alejados de tu computadora y del router. Si no es posible moverlos, basta con alejarlos de unos a otros para que la conectividad sea más estable.

De continuar el problema, prueba con desconectar todo lo que no uses. Revisa lo que no utilizarás a corto plazo ni lo que requerirás inmediatamente. ¿Tienes un tablet conectada a la red que tienes botada en el sofá? Acércate y desactiva el WiFi para que la conexión sea fluida con los dispositivos que sí las requieran.

Si nada de lo anterior ayuda, evalúa establecer una conexión Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 con routers más sofisticados para disfrutar de un ancho de banda de 6GHz. No hay pierde, porque así no tendrás que mover las cosas cada vez que quieras mayor velocidad de conexión. Otra solución es utilizar cable Ethernet para enlazar el router con tu laptops, PC o televisor inteligente. La señal será mucho más estable que el WiFi pero puede resultar incómodo según la extensión del cable.