Google Maps es sin duda la mejor opción para llegar a un determinado lugar que todavía no conoces, pues la referida plataforma cuenta con un asistente de voz que te guiará en todo momento, sin embargo, el aplicativo cuenta con otras interesantes herramientas que la mayoría de usuarios no conoce, como por ejemplo: la función que te permite medir la distancia de dos ubicaciones con exactitud, básicamente sabrás cuántos metros o kilómetros hay entre dos puntos de un determinado distrito, departamento, país e incluso el mar; el proceso que te enseñaré es compatible con el aplicativo móvil o la versión web. Cabe mencionar que hay casos en donde el trazo de la distancia figura como una curva, sobre todo cuando se marca dos puntos de países muy lejanos, pero no te preocupes, los kilómetros serán los mismos y esto sucede por la forma esférica que tiene el planeta tierra.

Así puedes medir la distancia entre dos ubicaciones con Google Maps

Primero, verifica que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre la aplicación y pulsa por unos segundos sobre el punto de inicio hasta que aparezca la chincheta .

. Desliza hacia arriba la ventana de la parte inferior.

El siguiente paso es presionar la herramienta “ Medir distancia ”.

”. En el mapa te aparecerá un círculo de color negro sin fondo.

Ahora, desplázate hasta el destino final.

Finalmente, en la parte inferior te saldrá la cantidad de metros o kilómetros.

SOBRE EL AUTOR Anthony Colona Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Superior Tecnológico Privado Cepea. Cuenta con más de 5 años de experiencia realizando periodismo en Lima y regiones para medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.