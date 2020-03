¿Ya sabías de este truco? Google Maps se ha convertido en una de las aplicaciones con más demanda en los últimos días por diversos usuarios del mundo. Gracias a ella una persona puede conocer cuál es el avance real del coronavirus luego de que varios usuarios crearan un mapa en donde se aprecian las ciudades en donde el covid-19 se ha difundido.

Pero así como puede brindarte información de importancia, también sirve para poder ejecutar diversidad de trucos como poder ver tu casa, visitar al monstruo del lago Ness, pasear por diversos museos totalmente gratis, entre otros.

Google Maps también sirve para poder saber tu código postal en caso necesites colocarlo en alguna web que te lo solicite. ¿Cómo se hace? Esta tarea es bastante fácil.

Para conocer el código postal de tu lugar de residencia, lo único que tienes que hacer es ingresar a Google Maps. Cuando lo hayas hecho, pulsa sobre el lugar que deseas hasta que salga el marcador de color rojo.

Recuerda que siempre debes verificar que sea el correcto. (Foto: Google Maps)

Observarás que, debajo del mapa, aparece una cantidad de información. No solo leerás el nombre de la calle, además del distrito, sino que esto vendrá acompañado de una serie de numeros de 5 dígitos: ese es el código postal.

¿Qué pasa si no veo esa información? Todas las ciudades del mundo la tienes. Si en caso no puedes apreciarlo, deberás pulsar sobre un lugar donde esté urbanizado, ya que no detectará campos, tiendas, bares, entre otros.

¿Qué es el código postal?

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, “es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país, que contribuye en la mejora de la calidad de los servicios postales, facilitando las actividades económicas y comerciales en el territorio nacional”.

¿Para qué sirve el código postal?

En la identificación de forma inequívoca de las localidades geográficas del país, para los fines de la admisión, transporte y entrega de los envíos postales, desde diferente puntos del país y/o extranjero.

Propicia la agilización y la seguridad de los procesos operativos aplicados a los envíos postales, a fin de obtener mayor rapidez y seguridad en la recepción y entrega de los productos postales.

Uniformiza, en cuanto a la identificación de localidades, al servicio postal en todo el país, cubriendo una necesidad operativa de los concesionarios postales.

