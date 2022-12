Los trabajadores del sector público y privado no van a laborar en los feriados del jueves 8 y viernes 9 de diciembre, pues en la primera fecha se conmemora el “Día de la Inmaculada Concepción”, una festividad de carácter religioso; por otra parte, en la segunda se recuerda la “Batalla de Ayacucho”, un acontecimiento histórico que significó la consolidación de la independencia de la República del Perú. Muchas personas no irán a trabajar en los días antes mencionados, así que probablemente los disfruten saliendo con sus amigos o familiares a un centro comercial, restaurante, supermercado, etc., ¿Te gustaría saber si estos lugares abrirán sus puertas durante los feriados? desde Depor te explicaremos cómo acceder a esa información con la ayuda de Google Maps. Toma nota.

Google Maps no solo es una plataforma que sirve para guiarte a un determinado lugar cuando no lo conoces, también te brinda información relevante como por ejemplo: la página web del centro comercial, las opiniones de los visitantes, días más concurridos (ideal para evitar la aglomeración y contagios por el COVID-19), directorio de negocios, etc., sin embargo, el dato más importante es el horario de atención de un establecimiento durante los feriados (8 y 9 de diciembre en este caso).

¿Cómo saber con Google Maps si un establecimiento atenderá en los días festivos?

Primero, verifica que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple.

Ahora, abre el aplicativo y en la barra de búsqueda de la parte superior, escribe el nombre del establecimiento al que deseas acudir en los feriados.

Se desplegará una ventana con toda la información del lugar, deslízala hacia arriba para verla en pantalla completa.

Luego, desplázate hacia abajo y presiona sobre la pestaña denominada “Información”.

El siguiente paso es oprimir en la sección que tiene el ícono de un reloj.

Finalmente, observarás el horario oficial de la semana, busca el jueves y viernes para saber a qué hora abrirán o cerrarán sus puertas.

¿Cómo cambiar la voz de Google Maps desde Android?

Desde tu celular con Android, abre la aplicación de Google Maps .

. Seguido, pulsa en tu perfil, ubicado en la zona superior derecha.

Entra en el apartado “Configuración”.

Entre las opciones, elige “Configuración de navegación”.

Posteriormente, toca en “Sonido y voz”.

Una vez hecho esto, escoge “Selección de voz”.

Por último, selecciona el idioma de tu preferencia.

¿Cómo cambiar la voz de Google Maps en el iPhone?