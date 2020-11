Crees que los has visto todo hasta que entras a Google Maps y comienzas a explorar las costas, montañas y mares de los diferentes países. ¿Quieres conocer tres elementos ocultos en el mapa? Te compartimos la ubicación para que los encuentres tu mismo.

Barco hundido en Japón

Japón es un país que se ha visto involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Como es de esperarse, en sus costas quedan todavía recordatorios de las batallas navales que tuvo contra los Estados Unidos.

En la isla de Izu Ōshima se logra avistar un navío estadounidense hundido a plena vista. Como se puede ver en las siguientes imágenes, se encuentra en básicamente encallado contra la costa. Te compartimos el enlace.

Avión hundido en el Mar del Norte, Escocia

Hace unos años, el usuario Robert Morton, británico de 55 años, reportó un increíble hallazgo en la aplicación Google Maps. Viendo las costas del Mar del Norte, Escocia, encontró un avión sumergido.

Encontrarlo es sumamente difícil ya que es muy pequeño y casi no se nota. “Nunca he visto un avión en Google Earth, por lo que me resulta muy extraño”, declaró en el medio The Mirror.

Lamentablemente, con la actualización de las imágenes de Google Maps se ha ido borrando la silueta del avión pero el registro ya ha quedado.

Espiral en el desierto de Egipto

No cabe duda que los desiertos son los lugares que más cosas pueden ocultar. En el 2014 se volvió viral el caso de la espiral en el desierto de Egipto. Por unas semanas se especuló acerca de su creación hasta que finalmente fue reclamado como una obra de arte.

Se trata de una obra de D.A.S.T. Arteam, un grupo de artistas que tomó este proyecto en el desierto del Sahara. Para poder ser avistado desde el espacio, especialmente Google Maps, la obra cubre casi cien mil metros cuadrados.

Si lo buscas en Google Maps te darás cuenta que el paso del tiempo no ha sido ajeno a esta obra. Poco a poco parece que se borrará, así que queda cada vez menos para que lo encuentres en la aplicación.