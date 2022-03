No cabe duda que la tecnología nos ha hecho la vida mucho más sencilla. Google Maps, por ejemplo, es casi indispensable en un viaje familiar o de turismo. No solo podemos revisar el mapa para no perdernos, sino que también se nos permite descargar una zona para tener una referencia aun si no tenemos conexión a Internet.

Otra de las herramientas de suma utilidad en el mapa de los móviles Android es que se puede comprobar la densidad del tráfico. De esta manera podemos evitar quedar atascados o ahorraros unos cuantos minutos en auto.

El cambio de Google Maps en Ucrania

Pese a todas estas ventajas de contar con un móvil que corra Google Maps, también hay formas de utilizarlas para la malicia. La aplicación ha tenido que tomar una medida drástica para proteger a los habitantes y no ofrecer su ubicación a terceros.

Se ha reportado que se suspende el sistema de tráfico en Ucrania. Se trata de un ‘apagón’ temporal hasta que se solucione el conflicto bélico. Si buscas el país europeo en tu mapa, te darás con una enorme sorpresa en la frontera con Polonia.

Como puedes ver en la siguiente imagen, hay registro de tráfico en la parte de Polonia pero no en Ucrania. En el caso de Rusia, todavía se mantienen activas todas las líneas de tráfico.

Google Maps: ¿qué pasa si buscas “Ucrania” en el mapa de tu celular? (Foto: captura)

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.