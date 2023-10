Nada como potenciar los gadgets que ya tienes para no hacer gastos de más. Actualmente, las aplicaciones demandan cada vez más recursos, lo que es un problema cuando tus dispositivos no se han actualizado con el paso del tiempo. ¿No sientes que tu computadora anda cada vez más lenta? No siempre es problema de hardware, sino de la exigencia del software que requiere de mayores recursos.

Tranquilo, porque todo tiene solución. Los expertos de Kingston Technology compartieron una guía esencial para revitalizar tanto portátiles como computadoras de escritorio, y así no pases por la frustración de comprar un nuevo equipos cuando aún puedes darle una segunda vida al que ya tienes.

¿Para qué sirve la memoria RAM?

La memoria RAM actúa como un puente de alto rendimiento entre el procesador y el almacenamiento. Cuanta más RAM tenga un procesador, más rápido recuperará aplicaciones y datos. Para aquellos que manejan múltiples aplicaciones y archivos grandes simultáneamente, la RAM adicional puede mejorar significativamente la productividad.

Cómo determinar la cantidad de memoria necesaria

Es crucial entender cuánta RAM utiliza tu computadora en su uso diario. Deberás acceder al Administrador de tareas (Ctrl + Shift + Esc) para obtener los datos precisos sobre la memoria en uso. En esa ventana deberás abrir la pestaña correspondiente a las aplicaciones y los archivos para saber cuáles comúnmente son utilizados durante el día. Lo mejor es que puedes acceder al diagnóstico en tiempo real.

Entendiendo los requisitos de reemplazo de memoria

La mayoría de las computadoras permiten actualizaciones de memoria y utilizan una arquitectura de doble canal. Es vital evitar mezclar memorias de diferentes velocidades o capacidades, ya que esto puede disminuir el rendimiento. Kingston simplifica este proceso con soluciones de memoria RAM 100% compatibles con los sistemas existentes. Además, su herramienta de configuración ayuda a identificar los módulos adecuados. En caso de tener alguna duda, es posible consultar al equipo de especialistas de Kingston a través del servicio “Pregunte a un experto” para contar con asesoría personalizada sobre los productos correctos a comprar.

Beneficios de actualizar la memoria RAM

Rendimiento optimizado del equipo: al actualizar la memoria RAM se puede lograr que la computadora sea más rápida, eficiente, logrando como resultado flujos de trabajo más productivos. Por otro lado, una RAM insuficiente puede provocar bloqueos inesperados, que los programas y las aplicaciones no respondan y retraso al escribir.

Es más barato que adquirir un nuevo equipo de cómputo: el costo de actualizar la memoria RAM de un portátil es mucho más rentable que comprar un portátil nuevo. De hecho, en el mercado actual, es posible actualizar aproximadamente 20 portátiles de 8GB a 16GB de RAM por el mismo coste que comprar un solo portátil nuevo.

Permite a las empresas renovar muchas computadoras al mismo tiempo: adquirir un juego completo de computadoras nuevas para una empresa con un presupuesto ajustado no siempre es una opción realista. Pero comprar memorias al por mayor a través de proveedores fiables y de confianza como Kingston Technology no tiene por qué suponer un gasto excesivo, y podría dar a una empresa la ventaja competitiva que necesita para mantenerse a la vanguardia.