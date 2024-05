Hace algunos días te presenté el modo para poder modificar las letras de WhatsApp a color azul o celestes, mismas que puedes usarlas en tus conversaciones habituales. Pero ahora he descubierto un sencillo truco para cambiar todo el estilo de tu redacción: se trata de activar las fuentes encerradas en cuadrados. Los pasos para realizarlo son bastantes sencillos y no hay esa necesidad de descargar programas extraños o que estas simplemente varíen de formato cuando las empleas en un iPhone para enviarlas a un terminal Android. Recuerda que solo sirven en caso estés escribiendo en inglés, lastimosamente no aceptan tildes o la letra “ñ”. Así que si quieres intentarlo, sigue este tutorial.

Cómo activar las letras encerradas en cuadrados en WhatsApp

Lo primero será actualizar por completo la aplicación de WhatsApp. Puede ser desde tu aplicativo iOS Store o Google Play. Solo busca la app y presiona el botón para descargar la última versión de la plataforma de Meta.

Recuerda siempre actualizar a la versión más reciente tu WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

A continuación deberás ingresar a la web Fancy Text Generator, misma que es completamente gratuita y no tienes que instalar programas extraños. En dicha página observarás un recuadro. Allí debes escribir tu texto y se mostrará a un lado de esta todas las opciones para cambiar de letra.

Con Fancy Text Generator podrás cambiar las letras de tu WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Simplemente, elige la que deseas y cópiala. Ahora queda recurrir a WhatsApp, anda a la conversación donde deseas mandar ese mensaje y pégalo. Verás que el texto mantendrá su formato. Solo envíalo y listo. Ya tendrás las letras cuadradas en el programa de Mark Zuckerberg.

Así es como quedarán las letras cuadradas en WhatsApp. No cambiará el formato si las pegas. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

