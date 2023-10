En el mundo dinámico de los teléfonos inteligentes, el Honor 90 se presenta como una opción conveniente y eficaz. Con un peso de 183 gramos y un diseño que evita las marcas de dedos, el dispositivo está diseñado para aquellos preocupados por el aspecto visual. Aunque tiene bordes de plástico, esto no compromete su funcionalidad. Lo que no me gustó fue el hecho de que tenga espacio para solo tres sensores en dos módulos.

La pantalla OLED de 6.7 pulgadas ofrece una experiencia visual aceptable con resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Lo que sobresale son los contrastes nítidos y la capacidad de personalización de colores, junto con modos de lectura inteligentes para una experiencia de usuario adaptativa.

En cuanto al rendimiento, el Honor 90 está impulsado por el potente procesador Snapdragon 7 Gen 1, acompañado de 12 GB de RAM y 7 GB adicionales de Honor RAM Turbo, junto con una generosa capacidad de almacenamiento de 512 GB. Ejecutando el sistema MagicOS 7.1 basado en Android 13, este smartphone ofrece una experiencia sin problemas y ágil.

Review del Honor 90

La batería de 5000 mAh proporciona una duración impresionante, permitiendo dos días y medio de uso moderado. Además, la carga ultrarrápida de 66W asegura que puedas recargar por completo tu dispositivo en menos de una hora, manteniéndote siempre conectado.

Respecto a la fotografía, el Honor 90 presenta un sensor principal de 200 MP, un gran angular de 12 MP y un sensor de profundidad de 2 MP. Para los amantes de los selfies, la cámara frontal es de 50 MP. Además, la capacidad de grabación de video en 4K a 30 FPS agrega una dimensión adicional a la experiencia multimedia del dispositivo. Destaco los modos Multivideo, Solo Cut e Historia para una experiencia creativa y versátil.

Para terminar, los entusiastas del gaming tienen en el Honor 90 el programa Game Manager que optimiza el rendimiento del dispositivo para una experiencia de juego óptima. Podrás gestionar las notificaciones, la conectividad y más.