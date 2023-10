El teléfono OPPO Find N3 está disponible en todo el mundo. La nueva propuesta de la compañía china busca generar experiencias innovadoras en fotografía, diseño y versatilidad, ¿pero qué tanto se diferencia del Find N2? Hagamos un repaso de lo nuevo que trae el equipo y cuáles son sus novedades respecto al modelo anterior.

La pantalla externa del Find N3 mide 6.3 pulgadas, mientras que el panel desplegado es de 7.8 pulgadas. Ambos muestran más de 425 ppp y una tasa de refresco dinámica de 1-120 Hz para un desplazamiento y experiencia de juego fluida, con un brillo máximo de hasta 2800 nits. Además, el equipo tiene tres altavoces con sonido estéreo y tecnología Spatial Audio.

El OPPO Find N3 es delgado con 5.8 mm cuando está desplegado y 11.7 mm cuando está cerrado, y tiene un peso de 239 gramos. La biságra Flexion otorga resistencia a salpicaduras IPX4 y resiste un millón de pliegues.

Cámaras del OPPO Find N3

Las tres cámaras del celular cubren tres distancias focales full-frame equivalentes a: 14 mm, 24 mm y 70 mm. El sensor de imagen LYTIA-T808 de 48 MP de Sony, apilado en dos capas, crea más espacio para captar más luz, reducir el ruido y ofrecer un rango dinámico superior, con fotos y videos detallados.

La cámara ultra gran angular de 48 MP, con enfoque automático, captura tomas macro dinámicas, así como amplios paisajes y fotos grupales. Cuando los usuarios requieran hacer zoom, su cámara teleobjetivo periscópica ultradelgada combina una resolución de 64 MP con una rápida apertura de f/2.6 para tomas detalladas. Además, tanto Find N3 como Find N3 Flip tienen un modo de retrato Hasselblad mejorado, mientras que el motor de cómputo fotográfico de OPPO respalda la calidad de imagen líder en su clase de ambos teléfonos, equilibrando un excelente rango dinámico y una apariencia más natural.

Productividad

Con ColorOS 13.2 en Android 13, Find N3 recibirá cuatro años de actualizaciones de software y cinco años de actualizaciones de seguridad. La barra de tareas global, con el catálogo de aplicaciones y File Pocket garantizan que los archivos y apps recientes estén al alcance del usuario. El equipo es capaz de mostrar tres aplicaciones con una vista de tableta de 7.8″ y una vista previa interactiva de las aplicaciones activas con un pellizco con cuatro dedos, para obtener una vista de 15″ en la palma de su mano.

La tecnología Sound-Sealed Call evita que cualquier persona cercana escuche llamadas telefónicas y un chip de seguridad dedicado protege los archivos a nivel de hardware. Impulsado por la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ofrece un rendimiento un 35% mejorado y un aumento del 40% en la eficiencia general en comparación con los chips sets de última generación. Y con 512 GB de almacenamiento UFS 4.0 y 16 GB de RAM LPDDR5X, mantiene más de 40 aplicaciones ejecutándose en segundo plano, gracias al motor de cómputo dinámico de OPPO. Además, su gran batería de 4800 mAh garantiza una autonomía confiable durante todo el día y con la carga rápida SUPERVOOCTM de 67W; Find N3 ofrece 100 % de energía con una carga de 42 minutos.

Diferencias con el OPPO Find N2

En el aspecto fotográfico, el OPPO Find N3 ha duplicado el valor del telefoto (64MP vs. 32MP) y redujo el sensor principal en 2MP (48MP vs. 50MP). Llama la atención que la cámara frontal del Find N3 sea de 20MP cuando la versión anterior era de 32MP. No creas que se trata de un downgrade, sino de una mayor capacidad de procesamiento del Find N3 respecto al Find N2. El procesador Snapdragon 8 Gen 2 y GPU Adreno 740 permite al nuevo teléfono de OPPO procesar imágenes más detalladas así los sensores tengan menos MP respecto al Snapdragon 8+ Gen 1 del Find N2. Probablemente sientas que la diferencia es sutil por los sensores principales, pero la apuesta por el telefoto en el Find N3 lo hacen más atractivo.

La batería de 4805 mAh del Find N3 sí está por encima de los 4520 mAh del Find N2, lo que se traduce en un peso mayor del equipo (239 gramos) respecto al modelo anterior (233 gramos). Esto es inevitable, además, considerando que el teléfono actual tiene más pulgadas: 7.82 y 6.31 pulgadas sobre 7.1 y 5.54 pulgadas del Find N2.

Por lo demás, las características son similares (la misma tasa de refresco de 120 Hz y opciones de 12GB y 16GB de RAM, por ejemplo), salvo el brillo máximo de los paneles. Hablamos de 2800 nits sobre 1550 nits del modelo anterior.

Ficha técnica del OPPO Find N2

DIMENSIONES Y PESO

Plegado: 133,2 x 72,6 x 14,6 mm | Desplegado: 133,2 x 140,5 x 7,4 mm | 233 gramos

PANTALLA EXTERIOR (PLEGADO)

AMOLED de 5,54 pulgadas | 120 Hz de tasa de refresco | Resolución 1.792 x 1.920 | Brillo de hasta 1.350 nits

PANTALLA INTERIOR (DESPLEGADO)

AMOLED de 7,1 pulgadas | Tasa de refresco adaptativa de 1-120 Hz | Resolución 1.792 x 1.920 | Brillo de hasta 1.550 nits

PROCESADOR

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | GPU Adreno 730

RAM

12/16 GB

ALMACENAMIENTO

256/512 GB

CÁMARA FRONTAL

32 Mpx

CÁMARAS TRASERAS

Principal: 50 Mpx f/1,8 | Gran angular: 48 Mpx f/2,2 | Teleobjetivo: 32 Mpx f/2,2

BATERÍA

4.520 mAh | Carga rápida de 67 W

SOFTWARE

ColorOS 13 basado en Android 13

CONECTIVIDAD

5G | WiFi 6 | Bluetooth 5.2 | GPS | NFC | USB-C

OTROS

Lector de huellas en el lateral