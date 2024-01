Desde el titular de este artículo sabemos que es una comparación injusta. El Galaxy S24 Ultra es el flagship más exclusivo de Samsung y tan solo tiene días desde su presentación oficial. El Honor X8b, en cambio, podrá ser un dispositivo reciente pero no compite dentro de la misma gama de la serie S24. No obstante, si revisamos los detalles en las fichas técnicas, hay un par de cositas que sí tiene el smartphone chino que no verás en el más reciente teléfono surcoreano.

En primer lugar, el Honor X8b pesa menos que el modelo más potente de la serie S24. El teléfono chino pesa 66 gramos menos que su contrincante (232 gr vs. 166 gr). El dato es irrelevante pero lo interesante lo tenemos en la conectividad. El Honor X8b sí admite dos tarjetas SIM, una opción que ofrece mayor versatilidad si es que manejas varias cuentas a la vez y te apoyas en varios planes de conectividad. Llama la atención que Samsung no apueste por la misma facilidad en sus celulares más caros, pero eso ya es cuestión de gustos y necesidades.

Por lo demás, el Galaxy S24 Ultra tiene una holgada victoria sobre lo que ofrece Honor. La protección IP68, la potencia de 12GB de RAM, el audio estéreo y el zoom óptico de 5x son algunos de los aspectos más competitivos del S24 Ultra sin considerar el soporte especializado de la Inteligencia Artificial.

El Honor X8b, en cambio, tiene pequeñas ventajas en el papel si revisas la ficha técnica con detenimiento. Por ejemplo, la relación pantalla-cuerpo del celular chino es ligeramente mayor (89.9% vs. 88.5%), el lente macro de 2MP con apertura f/2.4 y el sensor de la selfie con 50MP sobre los 12MP del S24 Ultra. No siempre a más píxeles tendrás mejores fotos pero sí habrá una mayor resolución en cuestiones de tamaño sobre las capturas (8192x6144 frente a los 4000 x 3000 de Samsung).

Esperemos haber resuelto tus dudas respecto a lo que ofrece lo nuevo de Honor comparándolo con un tope de gama. Date el gusto de probar ambos equipos por igual para saber cuál realmente cumple con tus necesidades y presupuesto.

Ficha técnica el Honor X8b

Dimensiones: 161,05 x 74,55 x 6,78 mm | 166 gramos

Pantalla: AMOLED de 6,7′' Full HD+ (2.412 x 1.080 píxeles) | Tasa de refresco de 90 Hz | Brillo máximo de 2.000 nits

Procesador: Qualcomm Snapdragon 680

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 256 GB

Sistema operativo: MagicOS 7.2 basado en Android 13

Cámaras traseras: 108 MP principal f/1.75 | 5 MP ultra gran angular f/2.2 | 2 MP lente profundidad f/2.4

Cámara frontal: 50 MP f/2.1

Batería: 4500 mAh | Carga rápida de 35 W

Conectividad: 4G | WiFi 6 | Bluetooth 5.0 | NFC solo soportado por CLK-LX1 | GPS

Otros: USB-C | Dual nano SIM | Lector de huellas lateral

Presentación: Glamorous Green (verde glamuroso) y Midnight Black (negro)

Ficha técnica del Samsung Galaxy S24 Ultra

Pantalla: Dynamic AMOLED 6,8 pulgadas | Resolución Quad HD+, LPTO 1 - 120 Hz | Gorilla Glass Armor | SOC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Almacenamiento: 12 + 256 GB | 12 + 512 GB | 12 + 1.024 GB

Cámaras traseras: 200 MP, f/1.7, OIS | 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5 | 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 | 12 MP, f/2.2

Cámara frontal: 12 MP, f/2.2

Batería: 5000mAh | 45W carga rápida | Carga inalámbrica 15W

Sistema operativo: Android 14 basado en One UI 6.1

Conectividad: 5G (2xNano + eSIM) | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | GPS | NFC | UWB | USB-C

Dimensiones: 162,3 x 79 x 8,6 mm | 233 gramos

Otros: IP68 | S-Pen integrado | Samsung Dex