Esperemos que nunca leas este artículo pero siempre es bueno estar informado en momentos críticos. La pérdida o robo de smartphones es un riesgo omnipresente. La valiosa información personal y laboral almacenada en estos dispositivos convierte su extravío en una preocupación significativa y un peligro inminente que nadie puede ignorar. Es por ello que Huawei recomienda encarecidamente la activación de métodos de desbloqueo seguros, tales como reconocimiento facial, huella dactilar, PIN o patrón, para proteger tanto la integridad de los datos como la privacidad del usuario.

Además, se insta a evitar el uso de combinaciones de PIN simples como “1234″, “9876″ o “0000″, ya que representan vulnerabilidades significativas en términos de seguridad. Para abordar la problemática de la pérdida o robo, Huawei ofrece una serie de funciones avanzadas de seguridad y localización que proporcionan a los usuarios un mayor control sobre sus dispositivos.

Activa la ubicación de tu smartphone

Activar la ubicación del dispositivo te ayudará a encontrarlo si lo pierdes o te lo roban, pero no es algo que venga configurado de fábrica, primero debes activarlo, por ende, si no lo haces no podrás acceder a tu dispositivo de forma remota para ubicarlo, bloquearlo o eliminar toda su información.

Para poder activar esta función debes:

Abrir Ajustes > Seguridad > Buscar Dispositivo.

Ahí es necesario activar las opciones de “Buscar mi teléfono”

También activa la opción “Enviar última ubicación”.

La opción Buscar mi teléfono permite ubicarlo en todo momento siempre y cuando tenga conexión a Internet, y Enviar última ubicación, manda la última ubicación disponible con conexión a Internet, y cuando la batería esté a punto de agotarse.

Estas herramientas están disponibles tanto en smartphones como tablets, por lo que si usas ambos dispositivos es recomendable activarlo en los 2.

¿Qué hacer si te roban el smartphone?

Lo primero que debes hacer es reportar tu número de teléfono como perdido para evitar que alguien pueda hacer mal uso de tu línea telefónica. Posteriormente:

Abre HUAWEI Cloud en el navegador de cualquier dispositivo –no necesariamente Huawei.

Inicia sesión con el mismo HUAWEI ID vinculado a tu smartphone y/o tablet.

Seleccionar la opción “Buscar dispositivo” y en automático aparecerá una lista con todos los dispositivos que usan ese mismo HUAWEI ID.

Con la capacidad de ubicar el dispositivo en tiempo real a través de un mapa y acceder a información actualizada sobre su ubicación, los usuarios pueden mejorar la precisión de la recuperación. La función “Reproducir tono” permite que el dispositivo emita un sonido incluso en modo silencio, facilitando su localización en entornos cercanos. En caso de no poder recuperar el dispositivo de inmediato, la opción “Modo Perdido” permite mostrar un mensaje en pantalla para facilitar la comunicación con quien lo encuentre, mientras se bloquea el dispositivo y se rastrea su ubicación de manera continua.

Para aquellos casos en los que se prefiera dar por perdido el dispositivo, pero se desee proteger la información personal, la función “Borrar datos” restablecerá el equipo a su configuración de fábrica. Aun después de este proceso, el dispositivo podrá ser rastreado y requerirá la contraseña del HUAWEI ID para su uso, enfatizando la importancia de emplear contraseñas únicas y seguras.

Además, se aconseja a los usuarios que soliciten a su operador telefónico el bloqueo del IMEI del dispositivo extraviado, lo que dificultará su uso con cualquier compañía telefónica en el país. El IMEI puede ser encontrado en la caja del smartphone o mediante la marcación *#06#, y se recomienda mantener este número registrado en un lugar seguro para referencia futura.

