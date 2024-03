¿Estás pensando en un smartphone plegable? Estos dispositivos han salido al mercado con la innovación por lo alto y tan alto como el precio de lanzamiento. Sin embargo, los rumores apuntan a que Samsung está desarrollando un Galaxy Z Fold 6 FE a menor precio. Aquí te contamos qué es todo lo que se sabe del posible futuro dispositivo del gigante surcoreano.

Un informe publicado por Sisa Journal señala que Samsung pretende comercializar el Galaxy Z Fold 6 FE por menos de 800 dólares, es decir, algo más de la mitad del Galaxy Z Fold 5. Lo interesante de la propuesta es que el nuevo dispositivo sería más barato que el Galaxy Z Flip 5, valorado en 999 dólares.

Como cualquier rumor, no hay detalles sobre cuándo llegará al mercado. Se espera que el Galaxy Z Fold 6 FE sea anunciado a fines del presente año, probablemente en la misma fecha que sepamos del Z Fold 6 y el Z Flip 6, tal como informaron The Elec y WinFuture. Igual de probable es que Samsung adelante la fecha del Unpacked para no cruzar el anuncio con los Juegos Olímpicos de Verano, haciendo que junio sea el mes en el que por fin sepamos de la existencia del Z Fold 6 FE.

Diseño del Galaxy Z Fold 6 FE

Aún es pronto para asegurar cuáles son las características físicas del dispositivo, pero los rumores apuntan a que se parecerá al diseño tipo libro: una pantalla normal en el exterior y se abriría para mostrar el panel más grande en el interior. También es de esperar que el panel interior no funcione con el lápiz óptico S Pen de Samsung, debido a que la pantalla plegable más barata no sería capaz de registrar los comando del lápiz óptico.

También se espera que el teléfono tenga especificaciones de procesador, pantalla y batería un poco más bajas que la generación actual, aunque se trate de un modelo nuevo. Esto se notará en una resolución Full HD y una frecuencia de actualización más limitadas, lo que coincide con las intenciones de Samsung por abaratar el Galaxy Z Fold 6 FE. Es más, hay rumores de que podrían usar un nuevo proceso de impresión para crear biseles en la pantalla para reducir el desperdicio y el costo de producción.

Hardware y cámaras del Galaxy Z Fold 6 FE

Algunos rumores sugieren que podría ser menos potente que otros modelos de la serie Galaxy Z Fold 6. Es posible que Samsung haga uso de procesadores menos avanzados como el Snapdragon 8 Gen 2 o el Snapdragon 8s Gen 3, fabricados para dispositivos de gama media, informó Tom’s Guide.

En cuanto a la cámara, los sensores podrían ser similares a los de generaciones anteriores. El futuro celular plegable podría tener una configuración de cámara dual sin teleobjetivo, aunque aún no está claro si se parecerá más al Z Fold 5 o al Z Flip 5 en términos de calidad de imagen. Recordemos que el Z Fold 5 tiene una lente principal de 50MP, mientras que el Z Flip 5 está limitado a solo 12MP, pero ambos tienen una lente ultrawide de 12MP, lo que podría verse también en el Z Fold 6 FE.

Tampoco tenemos detalles sobre la batería del Z Fold 6 FE, pero se espera que sea menos potente que la de otros teléfonos plegables de Samsung. Considerando que el Z Fold 5 y el Z Flip 5 operan con una carga por cable de 25 W y una carga inalámbrica de 15 W respectivamente, no hay razones para imaginar que el Galaxy Z Fold 6 no siga con la tendencia.