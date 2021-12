Hace algunos días Instagram lanzó la herramienta para conocer cuáles fueron tus publicaciones en historias con mayor número de vistas. Sin embargo, esto no ofrecía detalles sobre si eran populares en cantidad de vistas o reacción. Es por ello que ahora ya puedes crear tu Best Nine del 2021.

¿Cómo creo esa imagen para recapitular cuáles fueron las fotos más populares en tu Instagram ? Para ello es necesario apoyarte de un programa, pero tranquilo, este no tendrá acceso a tu información personal. Sigue los pasos.

CÓMO CREAR TU BEST NINE 2021 EN INSTAGRAM

Lo primero será ingresar a esta web llamada Best Nine .

. Tras ello deberás loguearte con tu cuenta de Instagram.

En caso quieras descargar la aplicación, también tienes la opción en Google Play y iOS Store .

y . Una vez que hayas abierto sesión, la web Best Nine empezará a cargar.

Desde esta web podrás obtener tu Best Nine de Instagram, las publicaciones que tuvieron más "me gusta". (Foto: Best Nine)