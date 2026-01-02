El Año Nuevo 2026 es la excusa perfecta para compartir saludos originales, divertidos y llenos de buen humor con amigos, familia y compañeros de trabajo. Más allá de los típicos “Feliz Año”, las frases chistosas y creativas ayudan a empezar el año con una sonrisa, hacer un brindis distinto y demostrar cariño de una forma cercana y desenfadada. Además, son ideales para usar en WhatsApp, Instagram, Facebook o en cualquier mensaje de felicitación que quieras enviar en Nochevieja.

Si quieres sorprender con mensajes diferentes, puedes jugar con el humor, la ironía y los buenos deseos, mezclando temas como amor, suerte, trabajo, salud y fortuna con un toque gracioso y actual. Aquí tienes 100 frases para compartir que combinan felicitaciones de Año Nuevo 2026 con chistes, guiños a los propósitos incumplidos y bromas sobre la tecnología, las redes sociales y la vida cotidiana. Son frases pensadas para que puedas copiarlas, adaptarlas y usarlas en tus saludos de Año Nuevo de forma sencilla.

¿Propósito del año? Sobrevivir con dignidad al próximo lunes.

Estas felicitaciones funcionan muy bien tanto si buscas algo corto y directo como si prefieres un mensaje un poco más elaborado para acompañar una foto, un brindis o un texto emotivo. Puedes elegir entre frases más tiernas, otras más irónicas e incluso algunas con humor negro suave, dependiendo de la confianza que tengas con la persona a la que se las envíes. Lo importante es que el mensaje refleje tu personalidad y el tipo de relación que tienes con cada destinatario.

Usar frases divertidas en Año Nuevo no solo anima los chats y los grupos, también ayuda a rebajar tensiones, despedir el año con humor y empezar el 2026 con energía positiva. Tanto si quieres felicitar a tus amigos más cercanos, a tu familia, a tu pareja o a tus compañeros de trabajo, siempre habrá una frase que encaje con lo que quieres transmitir. Solo tienes que elegir la que más te guste, añadir tu toque personal y compartirla para contagiar buenas vibras en este nuevo comienzo.

Frases graciosas de Año Nuevo 2026 para WhatsApp y redes

Que en este Año Nuevo 2026 encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres… búscalo en Google.

¿Tienes algún sueño incumplido en 2025? Perfecto, ya tienes meta para el 2026.

Ojalá mis problemas durasen tan poco como tus propósitos de Año Nuevo. ¡Feliz Nochevieja y feliz entrada al 2026!

¡Necesito ayuda! Me han metido preso por feo. Ven rápido, cuando te vean sabrán que se han equivocado. ¡Que tengas un genial 2026!

Te deseo de corazón que en 2026 hagas menos veces el propósito de dejar de beber… y más veces el de invitarme.

Esta vez solo espero ser la primera persona en felicitarte el Año Nuevo. ¡Feliz 2042! (Por si acaso me adelanto).

Mi plan para el Año Nuevo: 1) Comer. 2) Beber. 3) Repetir hasta olvidar mis propósitos.

Hola a todos/as: este es un SMS PERSONALIZADO que te/os/le mando a ti/usted/vosotros. Feliz Año Nuevo 2026.

La Guardia Civil ha encontrado en Año Nuevo un cuerpo carbonizado de un hombre sin cerebro y con un miembro pequeñísimo. Por favor, confirma que estás bien. ¡Feliz 2026!

Mensaje personalizado n.º 234. Inicio de mensaje: “¡Feliz 2026 para ti y toda tu familia!”. Fin de dedicatoria.

Cuando sean las 23:59 del 31, recuerda que alguien lejos se acuerda mucho de ti: yo, que casi olvido escribirte. ¡Feliz Año Nuevo 2026!

Ojalá este año tengas más dinero en el banco que mensajes sin leer en WhatsApp.

Felicitaciones de Año Nuevo 2026 divertidas para amigos y familia

¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y queríamos trasnochar en Año Nuevo? Ahora solo queremos dormir. ¡Feliz 2026, viejito/a!

Que lo mejor del año que acaba sea lo peor del año que comienza. ¡Brindo por un 2026 épico!

Para los propósitos de 2026 pide un cuerpo delgado y una billetera gorda, ¡en ese orden! No la vayas a liar como el año pasado.

Lo bonito de un Año Nuevo es que viene lleno de días sin estrenar… y tú ya pensando en procrastinar.

En Nochevieja la tradición es tirar lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. ¡Procura no caer en mis manos! Feliz Año Nuevo 2026.

Que en 2026 tengas tantos motivos para brindar como excusas pusiste en 2025.

Este año, con la crisis, hay que ahorrar: yo te felicito a ti y tú difundes el mensaje al resto. ¡Feliz 2026!

Hola a todos/as. Este es un mensaje personalizado, exclusivo y único, que te/se/lo mando a ti/usted/vosotros/ustedes. ¡Feliz 2026!

Mi objetivo para el 2026 es cumplir las metas del 2025 que debí cumplir en 2024 y pospuse en 2023.

Año Nuevo, vida nueva: lo pasado pisado, lo bueno guardado y lo malo olvidado. ¡Feliz 2026! (o al menos lo intentamos).

Frases chistosas de Año Nuevo 2026 para propósitos y metas

Todos esperamos el 2026… ¿pero y si se repite el 2025? Guarda este mensaje por si acaso.

Mi meta para el 2026 es cumplir los objetivos del 2016 que debía haber cumplido en 2006. Voy con retraso, pero con estilo.

Comienza el año de forma positiva: ¡pierde un electrón! Feliz 2026 para mis frikis favoritos.

Año 1974: antes de comer se bendice la mesa. Año 2026: antes de comer se fotografía la comida y se convierte el brindis en vídeo para TikTok.

Este Año Nuevo corre tras tus sueños. Si no los alcanzas… al menos adelgazas.

En este Año Nuevo que llega, corre tras tus sueños. Si no los alcanzas, al menos quemas calorías. ¡Feliz 2026!

Que este 2026 tus "ya veremos" se conviertan en "menos mal que lo hice". Y si sale mal, al menos nos reímos.

Año 1970: se bendice la mesa. Año 2026: se fotografía la comida y se sube a Instagram antes de que se enfríe.

Cuando Dios repartió habilidades, a mí me hizo elegir entre querer a mis amigos o tener buena memoria. ¡Feliz Semana Santa 1987! Digo… ¡Feliz Año Nuevo 2026!

Mi propósito para este año es disfrazar mejor las terribles decisiones que he tomado. ¡Brindemos por 2026!

Mi propósito para 2026: no hacer dieta el 1 de enero, para empezar el año sin mentiras.

Mensajes divertidos de Año Nuevo 2026 para amigos

Los amigos son como los radares de la Guardia Civil: aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Feliz Año Nuevo, amigos!

El próximo año será el año del consumismo: mismo coche, mismo móvil y mismo sueldo. ¡Pero amigos nuevos no, que tú me caes bien!

¡Feliz Año Nuevo! Comamos, bebamos y seamos felices… mañana, si eso, empezamos la dieta.

Ya sé que es demasiado pronto, pero como conozco a tantísima gente guapa, rica y divertida… empiezo primero por los feos. ¡Feliz 2026!

¡Brindo por un Año Nuevo mediocre! Ser honestos también es un buen propósito. Que el 2026 nos traiga risas, aunque no traiga fortuna.

En 2026 no prometo cambiar, prometo seguir siendo este desastre tan encantador que conoces.

Dicen que el Año Nuevo es un libro en blanco, pero yo sigo con bloqueo de escritor.

Para este nuevo año quiero regalarte dos palabras que te abrirán muchas puertas: “Tire” y “Empuje”. ¡Disfruta la Nochevieja 2025–2026!

Una botella de cava: 25 €. Entrada a la fiesta: 30 €. Vestido elegante: 90 €. Que yo te mande este mensaje: no tiene precio. ¡Feliz Año Nuevo!

Señores, atentos: tienen más de 30 días para aprender a escribir la “ñ” en sus teléfonos. No quiero más “Feliz Ano Nuevo”. Con el que tengo me sobra.

Este año había pensado mandar mensajes solo a la gente que me cae bien, pero al final termino felicitando a cualquiera… ¡Feliz Nochevieja y 2026 para ti también!

Frases de Año Nuevo 2026 originales y creativas

Feliz Navidad y próspero año 2026, 2027, 2028… Si sigue la crisis, guarda este mensaje para reciclarlo.

Lo mejor que puedes regalar en Año Nuevo es tu amor: es lo más barato y lo que más vale. ¡Feliz 2026!

La Guardia Civil recuerda que los que beben y vuelven a beber son los peces. Para el resto: son 6 puntos. ¡Feliz Año Nuevo!

Si el amor no llega en 2026, que al menos llegue una pizza a domicilio.

Una botella de cava: 50 €. Cotillón Nochevieja: 80 €. Vestido de fiesta: 120 €. Que yo te felicite el año: no tiene precio.

Que el 2026 sea el año en el que descubras que no necesitas cambiar nada de ti… Bueno, quizá un poco menos de orgullo.

Este año nuevo te traiga todo lo que deseas y, si no, que al menos te traiga el recibo de la luz un poco más barato.

No te propongas dieta, ejercicio o dejar de fumar. Te propongo algo más fácil: ser feliz. ¡Feliz Año Nuevo 2026!

Que este Año Nuevo no te falte amor, salud, dinero y humor. Y si te falta algo, recuerda que siempre puedes contar conmigo.

Este año nuevo te deseo lo mismo que el año pasado… pero con más intensidad y menos drama.

Aviso urgente: el simulacro de paz y amor ha terminado. Guarden los langostinos, insulten a sus cuñados y disuélvanse.

Este 2026 mi propósito es bajar de peso… así que si me ves comiendo, hazte el loco y respeta mis procesos emocionales.

Felicitaciones graciosas de Año Nuevo 2026 para trabajo y compañeros

Esta vez solo espero ser la primera persona en felicitarte el Año Nuevo. ¡Feliz 2032! Si me atraso, úsalo para 2036.

¿Un copia y pega? Si quieres que este año sea diferente, ¡no mandes el mismo mensaje del año pasado! Feliz 2025… digo, 2026.

Comienza el año de forma positiva: pierde un electrón. Y de forma productiva: ¡no pierdas el WiFi en la oficina!

Antes de que me emborrache, pierda el móvil, me desnude y acabe en comisaría… déjame desearte un feliz Año Nuevo 2026.

Este año había prometido ser más profesional, pero aquí estoy, mandando memes y felicitaciones absurdas. ¡Feliz Año Nuevo, compi!

Este año nuevo no te deseo suerte en el amor… te deseo criterio, que es más útil.

Que en el trabajo en 2026 haya menos correos, más aumentos y jefes con mejor humor. Lo demás lo negociamos después del brindis.

Mi propósito laboral para 2026: llegar puntual… al menos algunos lunes.

Que en 2026 tus reuniones sean cortas, tus jefes amables y tus sueldos largos. ¡Feliz Año Nuevo!

Si este año en la oficina ves a alguien trabajando duro… despiértalo, que ya es 2026.

En 2026 deseo que tus problemas en el trabajo duren tan poco como el café gratis en la sala de descanso.

Frases de Año Nuevo 2026 con humor ácido y sarcástico

En estas fechas quería mandarte algo gracioso, tierno, sexy, dulce y entretenido… pero no quepo por la pantalla del móvil. ¡Feliz 2026!

Este año es difícil desear “Happy Christmas”… Estaremos “happy” cuando no haya crisis-más. ¡Feliz salida del 2025 y entrada del 2026!

Que este Año Nuevo te olvides de problemas y preocupaciones. Y si no, que al menos te olvides de mí. ¡Feliz 2026!

No sabía qué ponerme en Nochevieja, así que me puse gordo. ¡Felices fiestas y próspero 2026!

365 nuevos viajes alrededor del sol, 365 nuevas oportunidades… y 365 nuevas decepciones. ¡Feliz y divertido Año Nuevo!

El 2026 va a ser mi año… lo llevo diciendo desde 2012, pero esta vez sí que sí (creo).

Esta Nochevieja no he bebido nada todavía para poder felicitarte el primero el Año Nuevo. ¡Feliz 1926!

Datos preocupantes de la DGT: el 23% de los accidentes son por alcohol. El otro 77%, por los que beben agua y refrescos. ¡Ojo con los abstemios!

¿Empezaste el 2025 soltero y vas a empezar el 2026 igual? Tranquilo, al menos eres constante. ¡Feliz Año Nuevo!

Sabes lo que me cuesta adaptarme a las nuevas tecnologías. Aun así, te mando este mensaje de Feliz Nochevieja aunque el sello me tape media pantalla.

En este Año Nuevo 2026 recuerda: si la cosa se pone fea, siempre puedes culpar al 2025.

Si en 2025 no te salió nada como querías, tranquilo: siempre puedes culpar a Mercurio retrógrado y empezar el 2026 con la misma ilusión… y los mismos errores.

Frases de Año Nuevo 2026 bonitas, motivadoras e inspiradoras (con humor)

Que el año que viene te lleve a una nueva y emocionante aventura, llena de experiencias que cambien tu vida… y que el WiFi te acompañe.

Por otro año lleno de alegría, risas y recuerdos inolvidables con un amigo inolvidable: tú (sí, tú, no mi ex).

Ya has llegado muy lejos, imagina lo mucho que crecerás en el 2026… sobre todo si sigues comiendo como en Navidad.

Que el 2026 venga cargado de salud, amor, trabajo y suerte. Y si se olvida de algo, que al menos traiga vacaciones.

¡Que el Año Nuevo te traiga menos exámenes y más vacaciones!

Que la vida te sonría tanto en 2026 que te salgan arrugas de tanto reír.

Este 2026 que entra, si la vida te da limones, pide sal y tequila.

Que este Año Nuevo te traiga más momentos “wow” que “uff”.

Que el 2026 te sorprenda como un mensaje inesperado… pero de esos bonitos, no del banco.

En 2026 te deseo menos “ojalá” y más “lo logré”. Y si no lo logras, al menos tendrás buenas historias.

Que tu 2026 sea tan bueno que hasta tus recuerdos viejos se pongan celosos.

¡Que el 2026 nos traiga paz y Netflix sin interrupciones!

Mensajes de Año Nuevo 2026 para brindar con humor

Brindo por ti, por mí y por todos los que leerán esto en 2027 porque se olvidaron cambiar el año.

¡Brindemos por un 2026 tan increíble que nos dé miedo despertarnos… pero no el 1 de enero, que estaremos resacados!

Levanto mi copa por tu salud, tu amor y tu fortuna… y por que al fin me invites algo este año.

Brindo por los errores del 2025: gracias a ellos tendremos anécdotas en 2026.

¡Que este año sea tan increíble como tus selfies!

Que nunca falte el brindis, el abrazo incómodo de Nochevieja y el “te quiero mucho, tío” de las 3 de la mañana.

Este Año Nuevo prometo solo una cosa: seguir brindando contigo cada 31 de diciembre.

Brindo para que en 2026 la única resaca que tengas sea de felicidad.

Si el 2025 fue duro, llenemos las copas… que el 2026 viene con hielo y limón.

Brindo por tu familia, tus amigos y ese grupo de WhatsApp que nunca se calla. ¡Feliz 2026!

Brindemos por un Año Nuevo en el que el champán no falte y los dramas sí.

¡Feliz Año! Que tus domingos sigan siendo de pijama.

Felicitaciones de Año Nuevo 2026 cortas, originales y graciosas

En 2026 que no te falte amor, salud y dinero… el resto lo resolvemos con memes.

Que este Año Nuevo te trate tan bien como tú tratas a la siesta.

Ojalá este 2026 tengas más éxitos que notificaciones de spam.

Feliz 2026: que tus problemas sean tan cortos como los anuncios de “saltar intro”.

Que la suerte, la salud y el amor te persigan en 2026… y que la Hacienda no te encuentre.

Feliz Año Nuevo 2026: que tu WiFi sea fuerte y tus dramas débiles.

Este año, vamos a ahorrar… memes, no dinero.

Si el 2025 te dio limones, en 2026 montemos juntos la limonada.

Que el 2026 te sorprenda más que un mensaje de “depósito recibido”.

En 2026: menos estrés, más abrazos, más risas y más comida rica. Lo demás puede esperar.

Feliz Año Nuevo 2026: que cada día tenga al menos un motivo para reírte… aunque sea de ti mismo.