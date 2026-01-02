El Año Nuevo 2026 es la excusa perfecta para compartir saludos originales, divertidos y llenos de buen humor con amigos, familia y compañeros de trabajo. Más allá de los típicos “Feliz Año”, las frases chistosas y creativas ayudan a empezar el año con una sonrisa, hacer un brindis distinto y demostrar cariño de una forma cercana y desenfadada. Además, son ideales para usar en WhatsApp, Instagram, Facebook o en cualquier mensaje de felicitación que quieras enviar en Nochevieja.
Si quieres sorprender con mensajes diferentes, puedes jugar con el humor, la ironía y los buenos deseos, mezclando temas como amor, suerte, trabajo, salud y fortuna con un toque gracioso y actual. Aquí tienes 100 frases para compartir que combinan felicitaciones de Año Nuevo 2026 con chistes, guiños a los propósitos incumplidos y bromas sobre la tecnología, las redes sociales y la vida cotidiana. Son frases pensadas para que puedas copiarlas, adaptarlas y usarlas en tus saludos de Año Nuevo de forma sencilla.
Estas felicitaciones funcionan muy bien tanto si buscas algo corto y directo como si prefieres un mensaje un poco más elaborado para acompañar una foto, un brindis o un texto emotivo. Puedes elegir entre frases más tiernas, otras más irónicas e incluso algunas con humor negro suave, dependiendo de la confianza que tengas con la persona a la que se las envíes. Lo importante es que el mensaje refleje tu personalidad y el tipo de relación que tienes con cada destinatario.
Usar frases divertidas en Año Nuevo no solo anima los chats y los grupos, también ayuda a rebajar tensiones, despedir el año con humor y empezar el 2026 con energía positiva. Tanto si quieres felicitar a tus amigos más cercanos, a tu familia, a tu pareja o a tus compañeros de trabajo, siempre habrá una frase que encaje con lo que quieres transmitir. Solo tienes que elegir la que más te guste, añadir tu toque personal y compartirla para contagiar buenas vibras en este nuevo comienzo.
Frases graciosas de Año Nuevo 2026 para WhatsApp y redes
- Que en este Año Nuevo 2026 encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres… búscalo en Google.
- ¿Tienes algún sueño incumplido en 2025? Perfecto, ya tienes meta para el 2026.
- Ojalá mis problemas durasen tan poco como tus propósitos de Año Nuevo. ¡Feliz Nochevieja y feliz entrada al 2026!
- ¡Necesito ayuda! Me han metido preso por feo. Ven rápido, cuando te vean sabrán que se han equivocado. ¡Que tengas un genial 2026!
- Te deseo de corazón que en 2026 hagas menos veces el propósito de dejar de beber… y más veces el de invitarme.
- Esta vez solo espero ser la primera persona en felicitarte el Año Nuevo. ¡Feliz 2042! (Por si acaso me adelanto).
- Hola a todos/as: este es un SMS PERSONALIZADO que te/os/le mando a ti/usted/vosotros. Feliz Año Nuevo 2026.
- La Guardia Civil ha encontrado en Año Nuevo un cuerpo carbonizado de un hombre sin cerebro y con un miembro pequeñísimo. Por favor, confirma que estás bien. ¡Feliz 2026!
- Mensaje personalizado n.º 234. Inicio de mensaje: “¡Feliz 2026 para ti y toda tu familia!”. Fin de dedicatoria.
- Cuando sean las 23:59 del 31, recuerda que alguien lejos se acuerda mucho de ti: yo, que casi olvido escribirte. ¡Feliz Año Nuevo 2026!
Felicitaciones de Año Nuevo 2026 divertidas para amigos y familia
- ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y queríamos trasnochar en Año Nuevo? Ahora solo queremos dormir. ¡Feliz 2026, viejito/a!
- Que lo mejor del año que acaba sea lo peor del año que comienza. ¡Brindo por un 2026 épico!
- Para los propósitos de 2026 pide un cuerpo delgado y una billetera gorda, ¡en ese orden! No la vayas a liar como el año pasado.
- Lo bonito de un Año Nuevo es que viene lleno de días sin estrenar… y tú ya pensando en procrastinar.
- Ojalá mis problemas durasen tan poco como tus propósitos de Año Nuevo. ¡Espero que en 2026 cumplas al menos uno!
- En Nochevieja la tradición es tirar lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. ¡Procura no caer en mis manos! Feliz Año Nuevo 2026.
- Este año, con la crisis, hay que ahorrar: yo te felicito a ti y tú difundes el mensaje al resto. ¡Feliz 2026!
- Hola a todos/as. Este es un mensaje personalizado, exclusivo y único, que te/se/lo mando a ti/usted/vosotros/ustedes. ¡Feliz 2026!
- Mi objetivo para el 2026 es cumplir las metas del 2025 que debí cumplir en 2024 y pospuse en 2023.
- Año Nuevo, vida nueva: lo pasado pisado, lo bueno guardado y lo malo olvidado. ¡Feliz 2026! (o al menos lo intentamos).
Frases chistosas de Año Nuevo 2026 para propósitos y metas
- Todos esperamos el 2026… ¿pero y si se repite el 2025? Guarda este mensaje por si acaso.
- Mi meta para el 2026 es cumplir los objetivos del 2016 que debía haber cumplido en 2006. Voy con retraso, pero con estilo.
- Comienza el año de forma positiva: ¡pierde un electrón! Feliz 2026 para mis frikis favoritos.
- Año 1974: antes de comer se bendice la mesa. Año 2026: antes de comer se fotografía la comida y se convierte el brindis en vídeo para TikTok.
- Este Año Nuevo corre tras tus sueños. Si no los alcanzas… al menos adelgazas.
- En este Año Nuevo que llega, corre tras tus sueños. Si no los alcanzas, al menos quemas calorías. ¡Feliz 2026!
- Año 1970: se bendice la mesa. Año 2026: se fotografía la comida y se sube a Instagram antes de que se enfríe.
- Cuando Dios repartió habilidades, a mí me hizo elegir entre querer a mis amigos o tener buena memoria. ¡Feliz Semana Santa 1987! Digo… ¡Feliz Año Nuevo 2026!
- Mi propósito para este año es disfrazar mejor las terribles decisiones que he tomado. ¡Brindemos por 2026!
- Mi propósito para 2026: no hacer dieta el 1 de enero, para empezar el año sin mentiras.
Mensajes divertidos de Año Nuevo 2026 para amigos
- Los amigos son como los radares de la Guardia Civil: aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Feliz Año Nuevo, amigos!
- El próximo año será el año del consumismo: mismo coche, mismo móvil y mismo sueldo. ¡Pero amigos nuevos no, que tú me caes bien!
- ¡Feliz Año Nuevo! Comamos, bebamos y seamos felices… mañana, si eso, empezamos la dieta.
- Ya sé que es demasiado pronto, pero como conozco a tantísima gente guapa, rica y divertida… empiezo primero por los feos. ¡Feliz 2026!
- ¡Brindo por un Año Nuevo mediocre! Ser honestos también es un buen propósito. Que el 2026 nos traiga risas, aunque no traiga fortuna.
- Dicen que el Año Nuevo es un libro en blanco, pero yo sigo con bloqueo de escritor.
- Para este nuevo año quiero regalarte dos palabras que te abrirán muchas puertas: “Tire” y “Empuje”. ¡Disfruta la Nochevieja 2025–2026!
- Una botella de cava: 25 €. Entrada a la fiesta: 30 €. Vestido elegante: 90 €. Que yo te mande este mensaje: no tiene precio. ¡Feliz Año Nuevo!
- Señores, atentos: tienen más de 30 días para aprender a escribir la “ñ” en sus teléfonos. No quiero más “Feliz Ano Nuevo”. Con el que tengo me sobra.
- Este año había pensado mandar mensajes solo a la gente que me cae bien, pero al final termino felicitando a cualquiera… ¡Feliz Nochevieja y 2026 para ti también!
Frases de Año Nuevo 2026 originales y creativas
- Feliz Navidad y próspero año 2026, 2027, 2028… Si sigue la crisis, guarda este mensaje para reciclarlo.
- Lo mejor que puedes regalar en Año Nuevo es tu amor: es lo más barato y lo que más vale. ¡Feliz 2026!
- La Guardia Civil recuerda que los que beben y vuelven a beber son los peces. Para el resto: son 6 puntos. ¡Feliz Año Nuevo!
- Una botella de cava: 50 €. Cotillón Nochevieja: 80 €. Vestido de fiesta: 120 €. Que yo te felicite el año: no tiene precio.
- Que el 2026 sea el año en el que descubras que no necesitas cambiar nada de ti… Bueno, quizá un poco menos de orgullo.
- Este año nuevo te traiga todo lo que deseas y, si no, que al menos te traiga el recibo de la luz un poco más barato.
- No te propongas dieta, ejercicio o dejar de fumar. Te propongo algo más fácil: ser feliz. ¡Feliz Año Nuevo 2026!
- Que este Año Nuevo no te falte amor, salud, dinero y humor. Y si te falta algo, recuerda que siempre puedes contar conmigo.
- Este año nuevo te deseo lo mismo que el año pasado… pero con más intensidad y menos drama.
- Aviso urgente: el simulacro de paz y amor ha terminado. Guarden los langostinos, insulten a sus cuñados y disuélvanse.
Felicitaciones graciosas de Año Nuevo 2026 para trabajo y compañeros
- Esta vez solo espero ser la primera persona en felicitarte el Año Nuevo. ¡Feliz 2032! Si me atraso, úsalo para 2036.
- ¿Un copia y pega? Si quieres que este año sea diferente, ¡no mandes el mismo mensaje del año pasado! Feliz 2025… digo, 2026.
- Comienza el año de forma positiva: pierde un electrón. Y de forma productiva: ¡no pierdas el WiFi en la oficina!
- Antes de que me emborrache, pierda el móvil, me desnude y acabe en comisaría… déjame desearte un feliz Año Nuevo 2026.
- Este año había prometido ser más profesional, pero aquí estoy, mandando memes y felicitaciones absurdas. ¡Feliz Año Nuevo, compi!
- Que en el trabajo en 2026 haya menos correos, más aumentos y jefes con mejor humor. Lo demás lo negociamos después del brindis.
- Mi propósito laboral para 2026: llegar puntual… al menos algunos lunes.
- Que en 2026 tus reuniones sean cortas, tus jefes amables y tus sueldos largos. ¡Feliz Año Nuevo!
- Si este año en la oficina ves a alguien trabajando duro… despiértalo, que ya es 2026.
- En 2026 deseo que tus problemas en el trabajo duren tan poco como el café gratis en la sala de descanso.
Frases de Año Nuevo 2026 con humor ácido y sarcástico
- En estas fechas quería mandarte algo gracioso, tierno, sexy, dulce y entretenido… pero no quepo por la pantalla del móvil. ¡Feliz 2026!
- Este año es difícil desear “Happy Christmas”… Estaremos “happy” cuando no haya crisis-más. ¡Feliz salida del 2025 y entrada del 2026!
- Que este Año Nuevo te olvides de problemas y preocupaciones. Y si no, que al menos te olvides de mí. ¡Feliz 2026!
- No sabía qué ponerme en Nochevieja, así que me puse gordo. ¡Felices fiestas y próspero 2026!
- 365 nuevos viajes alrededor del sol, 365 nuevas oportunidades… y 365 nuevas decepciones. ¡Feliz y divertido Año Nuevo!
- Esta Nochevieja no he bebido nada todavía para poder felicitarte el primero el Año Nuevo. ¡Feliz 1926!
- Datos preocupantes de la DGT: el 23% de los accidentes son por alcohol. El otro 77%, por los que beben agua y refrescos. ¡Ojo con los abstemios!
- ¿Empezaste el 2025 soltero y vas a empezar el 2026 igual? Tranquilo, al menos eres constante. ¡Feliz Año Nuevo!
- Sabes lo que me cuesta adaptarme a las nuevas tecnologías. Aun así, te mando este mensaje de Feliz Nochevieja aunque el sello me tape media pantalla.
- En este Año Nuevo 2026 recuerda: si la cosa se pone fea, siempre puedes culpar al 2025.
Frases de Año Nuevo 2026 bonitas, motivadoras e inspiradoras (con humor)
- Que el año que viene te lleve a una nueva y emocionante aventura, llena de experiencias que cambien tu vida… y que el WiFi te acompañe.
- Por otro año lleno de alegría, risas y recuerdos inolvidables con un amigo inolvidable: tú (sí, tú, no mi ex).
- Ya has llegado muy lejos, imagina lo mucho que crecerás en el 2026… sobre todo si sigues comiendo como en Navidad.
- Que el 2026 venga cargado de salud, amor, trabajo y suerte. Y si se olvida de algo, que al menos traiga vacaciones.
- Que la vida te sonría tanto en 2026 que te salgan arrugas de tanto reír.
- Este 2026 que entra, si la vida te da limones, pide sal y tequila.
- Que este Año Nuevo te traiga más momentos “wow” que “uff”.
- Que el 2026 te sorprenda como un mensaje inesperado… pero de esos bonitos, no del banco.
- En 2026 te deseo menos “ojalá” y más “lo logré”. Y si no lo logras, al menos tendrás buenas historias.
- Que tu 2026 sea tan bueno que hasta tus recuerdos viejos se pongan celosos.
Mensajes de Año Nuevo 2026 para brindar con humor
- Brindo por ti, por mí y por todos los que leerán esto en 2027 porque se olvidaron cambiar el año.
- ¡Brindemos por un 2026 tan increíble que nos dé miedo despertarnos… pero no el 1 de enero, que estaremos resacados!
- Levanto mi copa por tu salud, tu amor y tu fortuna… y por que al fin me invites algo este año.
- Brindo por los errores del 2025: gracias a ellos tendremos anécdotas en 2026.
- Que nunca falte el brindis, el abrazo incómodo de Nochevieja y el “te quiero mucho, tío” de las 3 de la mañana.
- Este Año Nuevo prometo solo una cosa: seguir brindando contigo cada 31 de diciembre.
- Brindo para que en 2026 la única resaca que tengas sea de felicidad.
- Si el 2025 fue duro, llenemos las copas… que el 2026 viene con hielo y limón.
- Brindo por tu familia, tus amigos y ese grupo de WhatsApp que nunca se calla. ¡Feliz 2026!
- Brindemos por un Año Nuevo en el que el champán no falte y los dramas sí.
Felicitaciones de Año Nuevo 2026 cortas, originales y graciosas
- En 2026 que no te falte amor, salud y dinero… el resto lo resolvemos con memes.
- Que este Año Nuevo te trate tan bien como tú tratas a la siesta.
- Ojalá este 2026 tengas más éxitos que notificaciones de spam.
- Feliz 2026: que tus problemas sean tan cortos como los anuncios de “saltar intro”.
- Que la suerte, la salud y el amor te persigan en 2026… y que la Hacienda no te encuentre.
- Feliz Año Nuevo 2026: que tu WiFi sea fuerte y tus dramas débiles.
- Si el 2025 te dio limones, en 2026 montemos juntos la limonada.
- Que el 2026 te sorprenda más que un mensaje de “depósito recibido”.
- En 2026: menos estrés, más abrazos, más risas y más comida rica. Lo demás puede esperar.
- Feliz Año Nuevo 2026: que cada día tenga al menos un motivo para reírte… aunque sea de ti mismo.