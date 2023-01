¿Ya no quieres ver nada de tu ex? Instagram se ha convertido en una red social donde no solo las personas, sino también diversas marcas tienden a promocionar sus productos para darlos a conocer a diversos usuarios de todo el mundo.

Pero a veces la cantidad de post que realiza al día una persona puede llegar a saturarnos demasiado que tendemos a darle en “no seguir”. ¿No quieres hacer eso y en su lugar silenciarlo sin que se de cuenta?

Pues existe un sencillo método para lograrlo sin demasiadas trabas. Tan solo debes realizar los siguientes pasos y no es necesario tener que descargar aplicaciones de terceros.

Cómo silenciar a alguien sin que se de cuenta en Instagram

Lo primero que tienes que hacer será ingresar a Instagram.

Allí dirígete al perfil que quieres silenciar.

Luego nos vamos a donde dice “Siguiendo”.

Pulsamos unos breves segundos y nos aparecerá una barra inferior.

Debemos presionar en “Silenciar”.

Allí debemos elegir qué es lo que no queremos que se muestre de esa persona.

Puedes elegir entre “Publicaciones”, “Historias” y hasta “notas”.

Cuando culmines, guarda la configuración y listo.

Desde ese momento habrás silenciado a alguien en Instagram sin necesidad de bloquearla.

De esta manera se silencia todo tipo de publicaciones en Instagram sin que la otra persona se de cuenta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Cómo recuperar tu cuenta de Instagram si te la hackearon?

Si no puedes acceder a tu cuenta de Instagram y notas que hay publicaciones que no hiciste o fotos eliminadas, es posible que tu cuenta haya sido hackeada, por lo que debes tomar medidas para recuperarla.

Desde tu navegador móvil, deberás acceder a la página de soporte de Instagram.

También puedes entra directamente a través de este enlace: https://www.instagram.com/hacked/.

Una vez dentro, el sitio te hará una serie de preguntas que deberás marcar.

Como primera opción, tendrás que marcar “Han hackeado mi cuenta”.

Tras esto, tendrás que colocar tu correo electrónico, nombre de usuario o número telefónico para que sepan que eres tú.

Completa toda la información requerida en la página web para recuperar tu cuenta.

Si seguiste el proceso correctamente, Instagram te dará la opción de introducir una nueva contraseña y así vuelvas a usar tu cuenta.

Ten en cuenta que debes activar otras medidas de seguridad como la seguridad en dos pasos. Asimismo, no brindes tu contraseña ni tu nombre de usuario en sitios web sospechosos para evitar que te vuelvan a hackear.