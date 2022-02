En la mayoría de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea se pueden publicar los “Estados”, una sección en donde le compartes a todos tus contactos las cosas que te pasan o realizas en tu rutina diaria. En Instagram, la referida función fue denominada “Historias”, tiene un mecanismo similar pero, con un ligero cambio, pues cuando reacciones con un “Me gusta” le aparecerá como mensaje directo (DM) al otro usuario, ¿Quieres evitar que esto suceda? será posible y te diremos cómo hacerlo.

CÓMO DAR ME GUSTA A LAS HISTORIAS DE INSTAGRAM SIN QUE APAREZCAN EN EL DM

Después de varios meses de prueba, Instagram por fin se actualizará para brindarle al usuario la posibilidad de reaccionar a la historias sin que estas aparezcan como mensaje directo. La nueva función será como en Facebook Messenger, ya que a la derecha del nombre de las personas que han visualizado tu historia, aparecerá su reacción de “Me gusta”.

“Comenzando a implementarse hoy, ahora puede enviar un poco de amor al darle me gusta a las historias de las personas sin enviar un DM. Los Me gusta en las historias son privados y no cuentan. Más bien, aparecen como corazones junto a los identificadores de las personas en la hoja de visualización de Historias”, indicó el jefe de Instagram, Adam Mosseri, en su cuenta de Twitter.

Para obtener la función de reaccionar a las historias sin enviar DM, primero tienes que esperar una actualización de Instagram en la Google Play Store o App Store de Apple.

Busca la app haciendo clic aquí o en el siguiente enlace para iOS.

o en el siguiente para iOS. Si ves un botón de actualización presiónalo para que comience el proceso.

Recomendamos buscar el aplicativo y presionar el ícono de los tres puntos verticales, luego marcar la casilla “Actualizar automáticamente”.

Listo, así cada vez que haya alguna actualización en Instagram, no tendrás que actualizarlo manualmente.

Cómo silenciar las publicaciones de un contacto en Instagram sin bloquearlo

Desde tu móvil dirígete a cualquier publicación de ese contacto que quieres silenciar en Instagram .

. Presiona los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho de la publicación.

En la parte inferior se desplegarán algunos botones, elige el que dice “Ocultar”.

Ahora, te saldrá el siguiente mensaje: “Se ocultó esta publicación. Verás las publicaciones de (nombre del usuario) más abajo en el feed” .

. Debajo de dicho aviso aparecerán las siguientes opciones: “Silencia a (nombre del usuario)” o “Dejar de seguir a (nombre del usuario)”, toca sobre la primera.

Por último, se abrirá una mini ventana que te permitirá elegir si quieres silenciar solo publicaciones o publicaciones e historias, escoge la que desees.

