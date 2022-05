La mañana de este jueves 26 de mayo, Instagram ha sorprendido a los millones de usuarios que tiene por diferentes partes del mundo, quienes reportaron que la referida red social de Meta viene presentando inconvenientes tras su última actualización, entre los más comunes: no se pueden ver las fotos y videos e incluso las historias; sin embargo, también se detectó un problema bastante inusual, el cual impedía que los cibernautas utilicen los filtros del aplicativo, ¿Quieres saber por qué ocurrió esto y las posibles soluciones? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Aproximadamente a las 11:40 de la mañana, los usuarios de Instagram indicaron que no se podían ver las fotos, videos y Reels, así como, iniciar sesión en la app o realizar comentarios, esto ocurrió tras la última actualización de la red social para todos los dispositivos de Android o iOS de Apple, aunque los mismos fallos también se detectaron en la versión web.

POR QUÉ NO PUEDO UTILIZAR FILTROS EN INSTAGRAM

Como lo dijimos anteriormente, es algo inusual el no poder utilizar los filtros de Instagram, de hecho este todavía continúa cuando ya se solucionaron todos los problemas que acabamos de mencionar. Es importante aclarar que no hay una solución definitiva , ya que Instagram sufrió una caída a nivel mundial y los únicos que pueden arreglarlo son los propios trabajadores de Meta; no obstante, podrías probar lo siguiente:

Cerrar Instagram del segundo plano.

Desinstalar y volver a instalar la aplicación.

Borrar los datos caché de la red social.

Revisar que tengas buena conexión WiFi y acceso a Internet.

Corroborar que aún te queden datos móviles.

Esperar una actualización que solucione el inconveniente.

Cómo saber si Instagram se ha caído

Lo primero que debes hacer es verificar tu conexión a internet.

Si todo está correcto, te aconsejamos ingresar a Downdetector , una web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en la aplicación.

, una web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en la aplicación. Desplázate hacia abajo y presiona sobre Instagram .

. Te saldrá un cuadro estadístico y una barra que apunta hacia arriba, esta es la hora en donde se reportaron mayores problemas.

Otro método para saber si Instagram se cayó son las redes sociales; una de las más confiables es Twitter. La mayoría de usuarios utiliza en sus publicaciones el hashtag #InstagramDown, el cual se convierte en tendencia de inmediato.

Tutorial para inhabilitar temporalmente tu cuenta de Instagram

Ingresa al siguiente enlace , de esta manera serás redirigido a la sección de “Inhabilitar temporalmente tu cuenta”.

, de esta manera serás redirigido a la sección de “Inhabilitar temporalmente tu cuenta”. El sistema te pedirá iniciar sesión con tu nombre de usuario y clave de Instagram .

. Verás un formulario bastante breve, completa la información solicitada para cerrar de manera temporal tu cuenta.

Marca el motivo por el cual deseas suspender tu cuenta temporalmente.

Ingresa tu contraseña nuevamente.

Finalmente, toca sobre el botón “Inhabilitar temporalmente la cuenta”.

A partir de ese momento, todas las fotos, comentarios y Me gusta de tu cuenta, se mantendrán ocultos hasta que reactives tu cuenta. Gracias a este proceso, puedes volver a tener tu cuenta activa con tan solo iniciar sesión en tu dispositivo.