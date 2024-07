Apple está probando el sistema operativo iOS 18. Muchos usuarios ya tienen acceso a la versión beta y son los primeros en disfrutar de las nuevas funciones del software. ¿Te gustaría unirte a la comunidad de testers o saber si tu iPhone es compatible? Aquí te proporcionamos todos los detalles que necesitas conocer.

iOS 18 supondrá un salto significativo a las capacidades de personalización de los iPhone. Habrá la posibilidad de cambiar los tonos de los íconos, ocultar las aplicaciones mediante una carpeta especial y responder y programar los mensajes en simples pasos, así como nuevas funciones para clasificar los correos electrónicos. Puedes hacer clic en este enlace para estar al tanto de todos los detalles del sistema operativo.

De momento, los interesados en probar iOS 18 tendrán que registrarse al programa de testers de Apple. La versión pública llegaría a los servidores de los iPhone más recientes en septiembre de 2024.

Antes de precisar cómo inscribirte al programa, presentamos la lista de teléfonos compatibles con iOS 18.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Cómo inscribirse al programa de Beta iOS 18

De tener alguno de estos modelos, deberás registrarte en el programa beta de Apple. Haz clic aquí para iniciar el proceso que te permitirá acceder a todas las versiones beta públicas de iOS a futuro según la vigencia de tu dispositivo móvil.

Una vez registrado, dirígete a Configuración > General > Actualización de Software y selecciona las opciones Actualizaciones Beta > iOS 18 Beta Pública.

Luego regresa a la página de Actualización de software y espera a que aparezca la descarga de la beta. Acepta los términos y condiciones de Apple para iniciar el proceso de instalación, que puede tardar unos minutos.

Una vez hecha la descarga, sigue las instrucciones en pantalla para tener la versión beta en el iPhone. Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado a una fuente de energía durante todo el proceso de instalación para evitar interrupciones.

Cuál es la máxima versión de iOS en mi iPhone

Digamos que no tienes un equipo compatible con iOS 18. Nuestro consejo es actualizarlo hasta la máxima versión disponible según el modelo de tu iPhone. Aquí te dejamos una lista completa para que estés al día según la vigencia de tu celular. Puedes seguir usando tu celular si es que no tiene el sistema operativo más actual pero debes ser consciente de que el dispositivo no recibirá los parches de seguridad más actuales.

iOS 17

iPhone XR / iPhone XS / iPhone XS Max

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

iPhone SE (2nd generation) / iPhone SE (3rd generation)

iOS 16

iPhone 8 / iPhone 8 Plus

iOS 15.5

iPhone 6s / iPhone 6s Plus

iPhone 7 / iPhone 7 Plus

iPhone 8 / iPhone 8 Plus

iPhone SE (1st generation)

iOS 12

iPhone SE

iPhone 5s

