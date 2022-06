Este lunes 6 de junio de 2022, Apple anunció en la Worldwide Developers Conference (WDC) la nueva versión de su sistema operativo para móviles, a la cual denominaron “iOS 16″, asimismo, ya se pudo conocer qué modelos de iPhone podrán actualizar al referido software y cuáles son los equipos que ya no serán compatibles. Toma nota.

Es importante aclarar que iOS 16 recién se podrá descargar a finales del mes de septiembre, así como se ha hecho con las versiones anteriores (iOS 15, 14, 13, etc.), pues esto dependerá mucho del calendario de Apple para que coincida con el lanzamiento del iPhone 14, informo el portal tecnológico Xataka Android. La beta de iOS 16 la puedes obtener haciendo clic aquí y siguiendo los pasos de la nota.

Además, una noticia que sorprendió a todos en la conferencia de desarrolladores de Apple es que tres de los modelos de iPhone van a dejar de recibir actualizaciones, quiere decir que ya no serán compatibles desde iOS 16 o versiones superiores, entre estos se encuentran el iPhone SE original, iPhone 6s y iPhone 6s Plus. El nuevo límite lo marca los iPhone 8 que se lanzaron en el 2017, pues posiblemente para iOS 17 este ya no sea compatible.

TODOS LOS MODELOS DE IPHONE QUE ACTUALIZARÁN A iOS 16

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 2022

Los pasos para devolverle a su dueño un iPhone que te encontraste