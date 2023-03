Bloquear llamadas no deseadas en tu iPhone es una solución rápida y sencilla para evitar molestias de números que te llaman constantemente sin tu consentimiento. Lo mejor es que no necesitas instalar ninguna aplicación externa o programa para hacerlo, ya que tu dispositivo móvil viene integrado con una función particular.

Esta función te permitirá que se bloqueen solo las llamadas del contacto elegido, por lo que podrás recibir mensajes de texto o incluso mantener comunicación en diferentes apps de mensajería como WhatsApp, Telegram, Messenger, entre otras conocidas.

Bajo esta premisa, si el contacto es alguien que conoces y no quieres deshacerte de su número, bloquear solo las llamadas puede resultar una opción bastante óptima y sencilla de realizar. Por ello, en DEPOR te mostramos el paso a paso de este truco.

Cómo bloquear las llamadas de un contacto en iPhone

Te compartimos una serie de pasos que puedes seguir para evitar que te llame un número en particular en tu iPhone.

Desde tu iPhone, accede a la app “Configuración”.

Luego, elige la opción “Teléfono”.

Tras esto, selecciona “Bloqueo e identificación de llamadas”.

Entre las alternativas disponibles, escoge “Bloquear contacto”.

Ahora, te aparecerá una lista con todos tus contactos.

Tendrás que seleccionar el contacto que desees bloquear.

Finalmente, regresa a la interfaz principal de tu iPhone.

Con estos pasos, ya no volverás a recibir llamadas del contacto elegido sin necesidad de eliminarlo.

Cómo crear una red WiFi en el iPhone

Crear una red WiFi puede resultar bastante necesario si alguna persona conocida necesita acceder a internet y no cuenta con datos móvil, por ello, te explicamos qué es lo que debes hacer en estos casos.

Primero, asegúrate de desactivar tu conexión WiFi.

Luego, desde tu iPhone, entra a la app Ajustes.

Entre las alternativas disponibles, elige Punto de acceso personal.

Toca sobre esta opción para activarla.

Ahora, pulsa en Permitir a otros conectarse.

De inmediato, se creará una red WiFi con el nombre de tu iPhone.

Asimismo, esta red WiFi tendrá una contraseña que podrás cambiar, si lo crees necesario.

Cuando hayas hecho esto, tendrás la opción de conectarte a tu red WiFi desde otro dispositivo.

Para ello, solo busca el nombre de tu punto de acceso e introduce la contraseña.

Finalmente, ya podrá compartir internet con tus amigos, pareja o integrantes de tu familia.

En el caso de que ya no desees brindar este punto de acceso, tan solo deberás desactivarlo en los Ajustes del iPhone.