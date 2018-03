Antes de comentar las funciones más importantes de iOS 11.3, verifica que tu aparato, tanto iPhone o iPad, se encuentra en la lista de seleccionados que les llegará la actualización.



- iPhone 5S

- iPhone SE

- iPhone 6/6 Plus

- iPhone 6S/6 Plus

- iPhone 7/7 Plus

- iPad Pro de 12.9 pulgadas (1º generación)

- iPad Pro de 12.9 pulgadas (2º generación)

- iPad Pro de 9.7 pulgadas

- iPad Pro de 10.5 pulgadas

- iPad de quinta generación

- iPad Air 2

- iPad Air

- iPad mini 4

- iPad mini 3

- iPad mini 2

- iPod Touch (6º generación)



Además de los mencionados se les puede añadir los nuevo aparatos de Apple que salgan al mercado en el 2018. A continuación las novedades de iOS 11.3.

Ubicación compartida con los servicios de emergencias:

Apple ha implementado una tecnología llamada Advanced Mobile Location que permite a los usuarios contactarse con números de emergencias. Cuando el dueño del iPhone llama a uno de estos teléfonos se envía una posición 4000 veces más precisa que antes.

Cuatro nuevos emojis para iPhone X:

iPhone iPhone: los cambios importantes que trae la actualización 11.3 de iOS. (Foto: Internet)

La empresa introdujo con el iPhone X los Animojis. Con la función de chats instantáneos podremos enviar emojis animados con nuestro rostro. Los cuatro que se ven en la imagen son las nuevas adquisiciones.

Comprobar la salud de la batería de tu celular:

iPhone iPhone: los cambios importantes que trae la actualización 11.3 de iOS. (Foto: applesfera)

A finales del año pasado se comprobó que las baterías de los iPhone determinaban la velocidad de los mismos. Ahora podremos averiguar con mayor precisión en que momento de vida está nuestro celular.

Privacidad en alerta:

iphone iPhone: los cambios importantes que trae la actualización 11.3 de iOS. (Foto: Twitter)

En iOS 11.3 ahora tendremos una notificación cada vez que el sistema operativo pida al usuario permiso para otorgar información personal. Esta función también llegará a MacOS con la próxima actualización.

Otros cambios de iOS 11.3:



Ahora se puede eliminar a amigos en Game Center de manera individual o en su totalidad. Además, se cambió la pestaña de confirmación de compra de App Store y Apple Play en iPhone X para que sea mucho más clara.



Por último, se incluyó en el Face ID el sistema de cuenta familiar para que cualquiera registrado pueda solicitar el acceso y llegaron los nuevos chats de negocios a través de iMessage.