¿No quieres que te interrumpan mientras manejas tu auto? Si cuentas con un iPhone, no necesitas apagar tu móvil ni recurrir a programas externos que podrían poner en peligro tus datos personales, ya que este dispositivo de Apple viene con la función No molestar, que sirve para mandar mensajes automáticos a tus contactos seleccionados y así sepan que no puedes contestar en el momento. ¿Cómo activarlo? En Depor te brindamos los detalles.

Cómo activar el modo No molestar en el iPhone mientras conduces

Desde tu celular con iOS, dirígete a la app Ajustes.

Ahora, dale a No molestar.

Aquí verás varias alternativas.

Primero, pulsa en Mientras está conectado al Bluetooth del automóvil , esto es en el caso de que tu vehículo tenga activada esta opción.

, esto es en el caso de que tu vehículo tenga activada esta opción. Luego, elige Manualmente.

Tras esto, añade No molestar mientras conduce en el Centro de control.

en el Centro de control. Posteriormente, selecciona Respuesta automática para que coloques el mensaje cuando no puedas contestar en el momento,

para que coloques el mensaje cuando no puedas contestar en el momento, Por último, toca nuevamente en Respuesta automática para elegir los contactos a los que les llegará el mensaje.

Tras estos pasos, podrás conducir sin preocupaciones, ya que no recibirás interferencias en tu iPhone en el modo No molestar.

¿Cómo usar el iPhone con una mano?

Primero, entra a la app Ajustes en tu iPhone.

Tras esto, dirígete al apartado Accesibilidad.

Dentro de las opciones, elige Tocar.

Ahora, activa la herramienta Fácil alcance.

Tras esto, si tienes un iPhone con Face ID, cada vez que quieras bajar la mitad superior de la pantalla, desliza el dedo hacia la parte inferior en el borde.

En el caso de que tu Phone tenga un botón de inicio, pulsa ligeramente dos veces en el botón de inicio.

Asimismo, si quieres volver a la pantalla completa, toca la mitad superior de la interfaz de tu iPhone y listo.

Tan solo es cuestión de práctica hasta que puedas realizar estos gestos en tu iPhone que facilitarán tu experiencia de usuario.