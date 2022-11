Entre las novedades más resaltantes de los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max se encuentra sin duda la Dynamic Island, el nuevo notch en el que podrás realizar varias funciones rápidas como escuchar música, hacer llamadas y más. No obstante, un gran inconveniente de esta herramienta es que aparece por defecto en las grabaciones de pantalla, lo que no resulta muy agradable a la vista, por lo que si no deseas que salga deberás aplicar un truco que explicamos desde DEPOR. Presta atención.

¿Cómo ocultar la Dynamic Island en las grabaciones de pantalla?

Primero, entra al Centro de Control desde tu iPhone.

Dentro de las opciones, presiona en Grabar pantalla.

En instantes, verás cómo empieza una cuenta regresiva en la Dynamic Island.

Ahora, desliza el dedo de izquierda a derecha sobre la Isla Dinámica.

De esta manera, verás cómo desaparece esta herramienta.

Tras esto, ya no aparecerá el punto rojo que sale por defecto al terminar la cuenta regresiva, por ende no se mostrará la Dynamic Island.

Ten en cuenta que debes realizar este truco antes de empezar la grabación para que se haga efectivo.

ESTAS SON LAS 4 FUNCIONES QUE LLEGARÁN PRONTO EN IOS 16

1. SharePlay

Esta función hará posible que reproduzcas un video en tiempo real por medio de una llamada de FaceTime. Bajo esta premisa, podrás dar a conocer a tus amigos lo que estás haciendo.

2. SOS de emergencia vía satélite

Desde la presentación del iPhone 14 Pro y Pro Max, Apple comunicó que estos dos únicos dispositivos tendrán la opción de mandar mensajes de emergencia vía satélite, sobre todo, cuando el usuario se encuentre en un lugar que no tenga cobertura.

3. Música clásica

Si eres amante de la música clásica, ya no tendrás que recurrir a internet para buscar tus temas favoritos, ya que Apple incorporará una app que reproducirá solo este tipo de música.

4. Freeform

La plataforma Freeform es una de las más esperadas, ya que, a través de ella, podrás proyectar videos, fotos, documentos, entre otros, y hacer anotaciones en directo en el caso de que estés en una reunión o una sala de estudios.