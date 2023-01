Si tienes un iPhone, puede que no le hayas dado mucha importante al logo de Apple, ubicado en la parte trasera de tu dispositivo. No obstante, por medio de este elemento tienes la opción de acceder a diferentes funciones rápidas que seguramente no sabías que se podían configurar.

Su función llamada Tocar atrás te permite acceder a ciertos atajos para que no tengas que hacerlo desde el menú de tu celular iOS, por lo que se convierte sin duda en una experiencia bastante cómoda de realizar.

En el caso de que todavía no hayas configurado una acción en el logo de la manzana de tu iPhone, en DEPOR te compartimos una serie de pasos que puedes seguir para ajustarlo con las funciones que prefieres. Presta atención a las indicaciones.

Cómo configurar el logo de la manzana en el iPhone

Si tienes dudas sobre este característico logo en la parte trasera de los iPhone, te dejamos saber que no solo está de adorno, sino que lo puedes usar como una función extra llamada Tocar atrás y tienes la opción de configurarla, según tus necesidades.

Para ello, abre el menú Ajustes.

Tras esto, selecciona la opción Accesibilidad.

Luego, pulsa en Tocar.

Ahora, dale a Tocar atrás.

En esta parte, tendrás que elegir pulsar dos o tres veces para que se cumpla la función que deseas.

Puedes escoger entre subir o bajar volumen, bloquear la pantalla, hacer una captura, habilitar Siri, entre otros.

Una vez selecciones la función, eso sería todo.

Recuerda que, al no ser táctil, tendrás que presionar considerablemente fuerte el logo de la manzana en el iPhone.

Trucos para tener más privacidad en el iPhone

Conseguir privacidad en el iPhone es una de las cosas más requeridas entre los usuarios de Apple, esto debido a que muchos prefieren proteger su información al máximo. Por ello, te compartimos algunas configuraciones que puedes poner en práctica.

1. Oculta las notificaciones

Primero, dirígete al apartado Ajustes.

Dentro de las opciones, entra a Notificaciones.

En Previsualización, elige entre Siempre, Si está desbloqueado y Nunca.

Para mejorar tu privacidad, puedes seleccionar Si está desbloqueado o Nunca.

2. Activa Face ID