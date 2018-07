Los iPhones de Apple que más fallos han reportado en los últimos cinco años

No existe el celular perfecto. Un reporte elaborado por Blancco , una empresa de seguridad informática, revela cuáles son los iPhones de Apple que más fallan en los últimos cinco años.



Los iPhones de Apple con más fallos son el iPhone 6 y iPhone 6S con un 22% y 16% de tasa de fallos respectivamente, seguido por iPhone 6S ( 9% ) y iPhone 6 Plus ( 8% ). Prácticamente, toda la generación del smartphone resultó la peor diseñada.



En el extremo del cuadro, vemos un empate entre el iPhone 8 Plus y el iPhone X con 3%, por debajo del iPad Air 2 (4%) y el iPhone 5S (5%).



El informe State of Mobile Device Repair & Security tomó en cuenta los problemas relacionados con temas del Bluetooth, el Wi-Fi, auriculares y datos móviles.

