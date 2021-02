La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha golpeado a todo el mundo desde marzo 2020. La enfermedad no solo obligó a las personas en cualquier país a mantenerse en sus casas sin la posibilidad de salir, sino que también esto ha provocado que la economía en general se paralice y los negocios requieran una transformación digital completa para seguir funcionando.

Con el pasar de los meses se hizo evidente que todos necesitarían Internet en sus casas y también equipos electrónicos como computadoras de escritorio o laptops para poder trabajar o jugar en esta época de encierro. En este caso, los primeros siempre han sido la opción predilecta de los gamers para ambas cosas, por la capacidad y versatilidad al momento de cambiar partes, pero eso podría cambiar.

Aunque uno podría pensar que las laptops perderían su encanto ahora que salir es peligroso por el virus, en realidad es todo lo contrario. No solo podría ser una inversión a futuro cuando la pandemia se acabe, sino que justamente la necesidad de trabajar o jugar desde cualquier parte es lo que posiciona a estos dispositivos por encima de los dispositivos de sobremesa.

En el 2020, AMD anunció sus nuevos procesadores de la serie Ryzen 4000-H, una nueva generación de procesadores para laptops que precisan de una mayor velocidad, rendimiento y capaz de soportar cualquier sobrecarga virtual. ¿Qué tan cierto es esto en la práctica? Vamos a averiguarlo.

REVIEW DE LA LAPTOP LEGION CON RYZEN 5 4600H

La Laptop LEGION con Ryzen 5 4600H tiene un modelo estético y robusto para los gamers más exigentes (Foto: Lenovo)

Las laptops gaming de la serie Legion de Lenovo siempre han tenido un alto rendimiento, características y, por lo general, son más asequibles que la competencia. La nueva Legion con Ryzen 4600H sigue una ideología similar funcionando con el nuevo procesador AMD Ryzen 5 4600H combinado con 8GB de RAM y una tarjeta gráfica Nvidia GTX 1650Ti.

El AMD Ryzen 5 no es el último procesador lanzado al mercado mundial, hay que admitirlo, pero va bien con la relación precio-rendimiento. El Ryzen 5 de este dispositivo ofreció un rendimiento óptimo al realizar tareas cotidianas y juegos. Incluso los juegos con uso intensivo de CPU se ejecutaron a una velocidad bastante decente, considerando que nos encontramos frente a una laptop y no una PC como tal.

A pesar de los gráficos GTX 1650Ti, la computadora portátil logró ejecutar juegos como CyberPunk 2077, The Division 2, Shadow of Tomb Raider y otros sin ningún problema. Está demás destacar que los jugadores de esports como Dota 2, League of Legends, Valorant y otros encontrarán en esta laptop su mejor compañera. Sin embargo, hubieron algunos problemas al exigir su máximo rendimiento.

Tiene una buena cantidad de conectores en la parte trasera (Foto: Lenovo)

Al conectar un dispositivo de realidad virtual HTC Cosmos Elite, algunos juegos simples como Fruit Ninja y Superhot corren de manera decente sin necesitar muchos FPS. Sin embargo, Phasmophobia, Half Life: Alyx, Audica y otros juegos de mayor rendimiento si exigen una arquitectura más potente para funcionar correctamente.

Esta laptop cuenta con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas con una calidad de pantalla buena y de alta frecuencia de actualización. Es necesario que estas computadoras portátiles para juegos ofrezcan componentes internos de alta gama como una buena refrigeración y funciones de software adicionales. La Laptop LEGION tiene todo esto y más.

Con respecto a la refrigeración, en ningún momento (a excepción del intento de jugar en VR) la laptop se calienta en extremo. Tiene grandes orificios de ventilación y un mecanismo térmico que ofrece diferentes configuraciones de ventilación. Es eficiente y no hace ningún tipo de ruido, por lo que no molesta al momento de utilizarla.

El sistema de ventilación permite que la computadora no se caliente tan rápido (Foto: Lenovo)

Sin duda alguna, una de las mejores características de esta laptop es que tiene diversos conectores ubicados en la parte posterior del mismo. Esto permite una mejor organización de los cables y no estar preocupado por tropezar con alguno de ellos mientras tu escritorio se llena de otras cosas al jugar o trabajar.

Esta Laptop Legion viene con un teclado retroiluminado muy estético, y las teclas se sienten sólidas y ofrecen una buena respuesta cuando se presionan. Para una computadora portátil para juegos, los parlantes suenan claros y nítidos, aunque no son tan potentes al subir el máximo volumen. Al final, se prioriza más el rendimiento, así que se espera que los jugadores conecten sus propios headsets que usar los parlantes.

En resumen, la Laptop LEGION con Ryzen 5 4600H es una buena opción para los gamers y el público en general que utiliza su computadora como una tercera mano. En un mercado que se actualiza constantemente, podría no ser la que tenga los mejores componentes de última gama, pero es más que suficiente para los juegos que se han publicado hasta la fecha de este review.

El teclado retroiluminado permite una mejor visualización al momento de jugar de noche (Foto: Lenovo)