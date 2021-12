Arranquemos el análisis con la apariencia del LG Gram. Este modelo en cuestión es el 16Z90P y lo primero que destaca es su peso ligero y el material. La laptop tiene un peso de 1190 gramos y esto se debe al chasis que está hecho de una aleación de magnesio. El acabado mate disimula bien las huellas y su diseño minimalista cae muy bien a la vista. Se siente sólido, aunque la base se hunde un poco si haces presión porque es de plástico. Otro punto en contra es que la tapa de la pantalla se tambalea al menor movimiento. Aún así cabe precisar que el equipo tiene el estándar militar MIL-STD-810G.

También hay debo señalar que no hay ningún espacio que esté de más, todo bien distribuido desde la proporción pantalla-cuerpo (salvo por la línea donde está la cámara) hasta las dimensiones de las teclas, que viene incluso con el teclado numérico y fingerprint en el encendido; no obstante, personalmente sentí el teclado algo ruidoso, especialmente con la tecla “Espacio”. El tamaño del pad también me parece el adecuado para lo que busques hacer con la computadora y estos soportes en la base dan estabilidad.

LG GRAM | Análisis

La pantalla de 16 pulgadas rinde bien para sus dimensiones y particularmente cuando hablamos de la salida de color. Su relación 16:10 y resolución de 2560 x 1600 caer bien si tomamos en cuenta la cobertura del espacio de color de la LG Gram, que es del 99% en DCI-P3. La intensidad también me parece adecuada para trabajar en exteriores; sin embargo, el acabado brillante hace que los reflejos aparezcan en el panel. Otro punto a considerar es la tasa de refrezco de 60Hz. Si eres muy exquisito con los juegos, pues piénsalo dos veces.

Respecto al rendimiento, tenemos el procesador Intel 11va Generación i7, específicamente el I7-1165G7 (Quad-Core) con 16GB de RAM DDR4 (no expandible) y 512GB de almacenamiento, mientras el sistema operativo es Windows 10 Home. La tarjeta grafica integrada, por cierto, es Inter Iris Xe.

LG GRAM | Unboxing

Hice la prueba con el Cinebech R23 y obtuve el puntaje de 2786 en Multi-Core y 903 en Single-Core. Haciendo la comparativa Multi-Core, el procesador es superado por los Intel Core i7-4850HQ, 1165G7 y 7700K. En Single-Core, el procesador sí le gana Intel Core i7-4850HQ y queda por debajo del AMD Ryzen Threadripper 1950X 16 Core.

A la hora de jugar, la gráfica Iris Xe puede hacer más de 30 FPS en juegos casuales con resolución FHD y con configuración gráfica a la baja y alcanzando picos de 60 FPS con Bioshock Infinite o Dota 2 con ajuste preestablecido.

El rendimiento también pasa por el calor y en ese sentido no he pasado por problemas al respecto. Los ventiladores son silenciosos y la temperatura, el menos en el tiempo que lo probé, no pasó a ser un problema. Si eres exigente con juegos pesados, la temperatura puede subir considerablemente en el espacio entre el teclado y la pantalla. Al menos no llega a fastidiar.

Acerca de la accesibilidad, la laptop tiene dos entradas USB-A, dos entradas USB-C con Thunderbolt 4 (que sirven para cargar el equipo), un puerto HDMI, un puerto Jack y MicroSD, así que no creo que tendrás problemas con los gadgets que conectes. Los altavoces, por cierto, acabaron siendo algo planos. La batería es de 80Wh y, si usamos la pantalla a 120 nits, tienes una autonomía de 6 a 11 horas entre que chateas, ver algo y demás. Hay funciones para ahorrar aún más la batería y llegar a 16 horas.

