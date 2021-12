Todo lo que tienes que saber de la LG 65Nano80 en este review

Arranquemos echando un vistazo al diseño de la LG Nano. Destaco los bordes finos y el botón de encendido en la parte inferior. Algo en lo que sí quiero precisar es la instalación de la base. Si no tienes una mesa tan larga, puedes instalar cada soporte más al centro y evitarte problemas. Un punto en contra es el diseño tan liso en la parte trasera. Si quieres mover el televisor tú solo, no tendrás agarraderas y corres el riesgo de apretar la pantalla con los dedos que salgan del marco. Al menos el peso de 24.5 kilos hace que no sea tan difícil.

Otro detalle es la accesibilidad. El televisor cuenta con cuatro entradas HDMI, dos entradas USB-A, un puerto para el cable, la entrada para LAN y el puerto de energía.

Dejando esto de lado, hablemos ahora sí de la pantalla. Este es el modelo LG 65Nano80Spa, por lo que el panel es de 65 pulgadas con resolución UHD (3840 x 2160). Algo que destacar, y es el caballito de batalla de LG, es la tecnología 4K NanoCell, es decir, una capa de nanopartículas que filtra los colores para que sean más realistas para evitar la saturación -tal como sucede con las pantallas QLED- y la desaturación. Esto se logra eliminando las impurezas de los amarillos y naranjas.

LG NANO | Análisis del televisor

A todo esto hay que destacar también el Local Dimming, una mejora de la iluminación de forma local para que sean varios los puntos de luz sobre la pantalla y así evitar las zonas oscuras.

A nivel de software y rendimiento, el televisor trae sistema SmartTV webOS 6.0 con AI ThinQ. El procesador es α5 AI, viene con el asistente integrado de Google y compatible con Apple AirPlay y Apple HomeKit. También hay que añadir a la lista el True Cinema Experience por la compatibilidad HDR10 Pro, el Filmmaker Mode (esto sirve para que las imágenes se vean lo más original posible a como sale en el cine) y las funciones preinstaladas de Netflix, Apple TV y Prime Video. A esto hay que añadir el Ultimate Game Play que reduce la latencia a la hora de jugar con la consola, así como configuraciones extras para las gráficas. Eso es importante avisar, porque el inputlag es algo que el televisor administra automáticamente. Estimo que a lo mucho percibirás 12 milisegundos.

Tanta potencia gráfica del panel a la hora de ver tus series y películas por streaming hace que también pienses en la descarga de datos. Visualizar una cinta en 4K requiere de una conexión estable para que así saques el mayor provecho a la pantalla. Caso contrario, la gráficas caen para seguir la reproducción.

Algo más a destacar son el Picture-And-Picture si es que eres de los que revisan Internet desde el televisor. Además, el catálogo de aplicaciones está bien diseñado para que tengas todo al alcance de unos pocos clics y hay herramientas bastante útiles como “Alerta Deportes” para que el mismo televisor revise los partidos de tu equipo favorito y así avisarte de cualquier transmisión.

Para acabar, el Magic Control es bastante completo y sencillo al contar con los botones más básicos y los dedicados a los principales servicios de streaming. También hay que destacar el botón de comando de voz y el puntero para que te olvides de apretar botones a lo loco en tus búsquedas. Esta rueda es un buen invento para navegar en YouTube pero me resulta fastidioso en casos muy concretos. A veces quieres saltarte la publicidad y debes presionar la rueda para hacer clic. En caso de que muevas la rueda antes del clic, se activa el puntero y perdiste esa rapidez de saltarte los comerciales. Como digo, es algo sencillo pero puede acabar fastidiándote si te equivocas en racha.

