Todo lo que debes saber del televisor LG QNED90

Arranquemos con el diseño del LG QNED90. Cabe precisar que este modelo es el más alto en 4K, por encima del QNED85 y por debajo del QNED95 y QNED99 de 8K. Ahora sí, hablemos del televisor. Sus biseles son tan delgados que apenas se notan (0.9 cm.), tiene un ancho de 3.1 centímetros y la parte posterior está diseñada para quedar casi al ras de la pared si cuentas con un rack. Esto suena genial, pero olvídate de las agarraderas para trasladar el equipo manualmente. De hecho, el peso y las dimensiones de 65 pulgadas hacen que no puedas mover el equipo por tu cuenta. Necesitarás el apoyo de alguien más para hacer esta operación.

El soporte es casi tan ancho como el televisor, no permitirá ubicarlo lo más cerca a la pared y solo tiene un modo de instalación, así que busca la mesa más larga que tengas si es que no cuentas con soporte para la pared. A grandes rasgos, el soporte es bastante básico -aunque la construcción sea de excelente calidad- y no evita por completo que el televisor se tambalee. Otro detalle a considerar son los puertos de acceso en la parte trasera, que están ubicados en los laterales. La distribución hace que el acceso sea cómodo desde la pared. Para esto hablamos de cuatro entradas HDMI (2.1), tres puertos USB y entradas RF y LAN.

Review del LG QNED90

El panel IPS es de 65 pulgadas 4K Mini LED con resolución 3840 x 2160 y una tasa de refresco de 120 Hz. Por QNED debes entender la combinación de las tecnologías Quantum Dot Nano Cell y Mini LED para oscuros más profundos y mejores contrastes. A todo esto podrás sacarle provecho con el True Cinema Experience por la compatibilidad HDR10 Pro y el Filmmaker Mode, que sirve para que las imágenes se vean lo más original posible a como sale en el cine.

El procesador, por su parte, es α7 Gen4 4K con sistema operativo webOS Smart TV y optimizado con Imagen AI Pro que elimina el ruido y optimiza el contraste y la saturación. Si bien técnicamente es un panel 4K, el televisor cuenta con aumento de escala AI a 8K. No luce igual de bien como un 8K nativo, pero la inteligencia artificial hace una buena adaptación.

Tampoco hay que olvidar el Ultimate Game Play que reduce la latencia a la hora de jugar con cualquier plataforma. Debo destacar que el inputlag funciona bien, diría que unos 10.8 milisegundos. Un detalle importante es que viene con FreeSync para evitar la desalineación durante tus sesiones de juego. Ojo con que el acabado semibrillante del panel porque no difumina los reflejos directos y podrías distraerte si tienes muchas luces o ventanas brillantes en el cuarto; sin embargo, el brillo de la TV es suficiente para evitar el fastidio.

Otras cositas que me llamaron la atención son el Picture-And-Picture (por si revisas la Web desde el televisor), la adecuada distribución de las aplicaciones en el Home y funciones interesantes como “Alerta Deportes” para que el televisor te avise de los partidos de tu equipo.

Por último, el Magic Control destaca por su simpleza y tener los principales servicios de streaming. Cuenta con un sistema de comando de voz y el puntero para que señales lo que quieras sin depender de los botones. La rueda es bastante útil, pero puede jugarte en contra si la mueves sin querer. El control, además, cuenta con NFC para enlazar la TV con el smartphone de manera más sencilla.

