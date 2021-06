Echemos un vistazo a la presentación del MI Smart Band 6. El diseño es bastante elegante y personalmente me gusto este detalle platinado. Además, la superficie del cartón es algo así entre lizo y poroso. En los laterales, vemos algunas prestaciones del dispositivo como resistencia al agua, los más de 30 modos de ejercicios y el lector de saturación de sangre. Ya en la parte trasera hay más datos técnicos que mejor eso lo cuento cuando saque el dispositivo de la caja.

Abrimos la caja y nos topamos con el MI Smart Band 6. El diseño es largirucho, las correas se sientes muy suaves y tiene un sistema particular para asegurarse en la muñeca. La pantalla es AMOLED de 1.56 pulgadas y cuenta con monitoreo del estrés, resistencia al agua, seguimiento del ciclo menstrual y registro del sueño. Es compatible con Android 5 y iOS 10 para adelante. No viene con botón, por lo que toda interacción empieza y termina con la pantalla. En la parte trasera, vemos el lector óptico de las pulsaciones y los puertos de carga.

XIAOMI | Unboxing del MI Smart Band 6

Quizá has notado que no tiene seguro, y esto se debe a que el cuerpo de la Band 6 puede zafarse de la correa. Hay un canal en medio del dispositivo que da la seguridad que no se saldrá con un sacudón o una ola muy fuerte.

Dejamos a un lado el reloj y vemos que trae el manual con información básica del dispositivo. Hay un QR que deberás escanear para descargar las aplicaciones. No me gustó que no te dijeran cómo se llaman estas apps, sino que recién te enteras al revisar el QR. Al otro lado tenemos el cable de carga, que resulta un tanto más corto respecto a la competencia.

Ahora veamos cómo se enlaza el dispositivo al celular. En mi caso descargué el MI Fit y el proceso es sencillo. El sistema te pedirá datos para registrar tus metas y actividades físicas. También podrás descargar las pantallas principales y programar tus notificaciones.

