Este lanzamiento marca una audaz evolución de la Serie T de Xiaomi, que pasa de estar enfocada en fotografía insignia y tecnología de vanguardia para los creadores de tendencias modernos, hacia tecnología móvil avanzada, imágenes elevadas y un diseño refinado.

Óptica excepcional para imágenes de siguiente nivel

Diseñada para ofrecer una calidad de imagen superior, la Serie Xiaomi 15T cuenta con un avanzado sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica, que consiste en una cámara principal, ultra gran angular y telefoto en el Xiaomi 15T, y una cámara principal, ultra gran angular y una cámara telefoto Leica 5x Pro en el Xiaomi 15T Pro. Ambos sistemas de cámara están diseñados para ofrecer resultados impresionantes en una amplia gama de escenarios. Para una composición versátil, tanto el Xiaomi 15T Pro como el Xiaomi 15T ofrecen múltiples distancias focales. El Xiaomi 15T Pro abarca distancias focales de 15 mm a 230 mm, mientras que el Xiaomi 15T ofrece de 15 mm a 92 mm a través de sus tres cámaras traseras, lo que permite a los usuarios enmarcar paisajes amplios o acercarse a los detalles con precisión.

En el corazón de la cámara principal de 50MP de la Serie Xiaomi 15T se encuentra un lente óptico Leica Summilux, que captura un nivel excepcional de detalle con una apertura de ƒ/1.7 en la versión base y ƒ/1.62 en la variante Pro. Además de detalles complejos, el dispositivo es capaz de también capturar colores vivos y alto contraste incluso en entornos de poca luz. Esto lleva a un paso más adelante al Xiaomi 15T Pro, que incorpora un sensor de imagen Light Fusion 900 de altas especificaciones, con un rango dinámico de 13.5 EV que mejora significativamente la claridad y precisión en los tonos.

Al estrenar la cámara telefoto Leica 5x Pro en la Serie T, el Xiaomi 15T Pro ofrece un impresionante zoom óptico de 5x, zoom de nivel óptico de 10x y hasta 20x Ultra Zoom, ideal para una amplia variedad de escenas, desde paisajes expansivos hasta tomas detalladas. Mientras tanto, una cámara frontal de 32MP está integrada en ambos dispositivos para selfies y videollamadas.

En conjunto con el hardware de cámara de última generación de la serie, se encuentra Xiaomi AISP 2.0, la plataforma de fotografía computacional de última generación de la marca. Con funciones como PortraitLM 2.0 y ColorLM 2.0, Xiaomi AISP 2.0 ayuda a perfeccionar las imágenes al mejorar la percepción de profundidad, el rango de tonos y la fidelidad de color, que da como resultado fotografías más naturales y realistas.

Esto es especialmente útil para el modo Master Portrait, que amplía las capacidades de retrato de la generación anterior para introducir nuevos efectos bokeh de luz de fondo, como Wide y Bubbles, además de dar a los usuarios la capacidad de ajustar individualmente los efectos de apertura y la distancia focal. Mientras tanto, para capturar momentos espontáneos, el modo de street photography Leica permite la captura rápida desde la pantalla de bloqueo. Proporciona acceso a distancias focales icónicas de 28mm, 35mm, 50mm, 75mm y, de manera exclusiva para el Xiaomi 15T Pro, la distancia focal de 135mm, para los primeros planos.

En cuanto a la videografía, la Serie Xiaomi 15T ofrece capacidades de nivel profesional para creadores. Ambos modelos permiten grabación de 4K a 30fps HDR10+ en todas las distancias focales, manteniendo así una consistencia vibrante y de contraste sin importar el lente utilizado. Mientras tanto, el Xiaomi 15T Pro lleva los límites aún más allá, al admitir 4K a 120fps en la cámara principal, permitiendo a los usuarios producir clips cinematográficos con mayor control. Para la postproducción, el dispositivo ofrece grabación de 4K a 60fps 10-bit Log con entrada LUT, brindando gran flexibilidad.

De la fotografía a la videografía, el sistema de cámara de la Serie Xiaomi 15T ofrece una solución completa para los usuarios que buscan control sin esfuerzo y resultados memorables, ya sea capturando momentos espontáneos o creando narrativas cuidadosamente compuestas.

Conectividad innovadora, combinada con un nuevo sistema operativo

Más allá de la imagen, la Serie Xiaomi 15T introduce un salto en la conectividad móvil, redefiniendo cómo los usuarios permanecen conectados en diversos entornos. En el corazón de esta innovación se encuentra Xiaomi Astral Communication, un conjunto de tecnologías avanzadas, incluyendo el debut global de Xiaomi Offline Communication con la Serie Xiaomi 15T.¹ Esto permite la comunicación de voz directa entre dispositivos de la Serie Xiaomi 15T a distancias de hasta 1.9 km en el Xiaomi 15T Pro, y 1.3 km en el Xiaomi 15T, incluso sin señales celulares o Wi-Fi.² Está especialmente diseñado para entornos abiertos como selvas, desiertos o rutas de senderismo remotas, añadiendo una capa esencial de confiabilidad cuando las redes tradicionales no están disponibles.

Para una conectividad estable y adaptativa en diversas condiciones, Xiaomi Astral Communication también incluye Xiaomi Surge T1S Tuner, que utiliza de manera flexible GPS, Wi-Fi, Bluetooth y señales celulares. Esto funciona en conjunto con el Super Antenna Array, que presenta una antena de alto rendimiento que mejora el rendimiento celular general y conmutación inteligente de antena con IA para maximizar la señal. En consecuencia, ya sea que los usuarios estén transmitiendo, navegando o jugando, este sistema integrado ayuda a garantizar que las conexiones se mantengan fuertes y estables.

Además de la tecnología de comunicación, la Serie Xiaomi 15T también recibirá lo último en software con Xiaomi HyperOS 3.³ Ofreciendo una experiencia de usuario elevada, Xiaomi HyperOS 3 hará su debut global en la Serie Xiaomi 15T y se lanzará con capacidades de multitarea mejoradas,³ inicio más rápido de aplicaciones y elementos de interfaz rediseñados, incluyendo pantallas de bloqueo, fondos de pantalla, íconos, widgets e incluso un nuevo diseño de notificaciones. Además, la inteligencia a nivel de sistema de Xiaomi HyperAI⁴ y la interconectividad mejorada entre dispositivos ayudarán a aumentar la productividad, permitiendo a los usuarios compartir y sincronizar contenido sin problemas.

Los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro fueron lanzados en Múnich, Alemania. (Foto: Xiaomi)

Pantalla más grande, brillante e inmersiva

Complementando el potente hardware y la conectividad de la Serie Xiaomi 15T se encuentra una pantalla clara, vibrante y la más grande hasta ahora entre los smartphones de la Serie Xiaomi. Esta expansiva pantalla de 6.83″ está diseñada para elevar la creación de contenido, la lectura y el entretenimiento con imágenes inmersivas.² Además, con un brillo máximo de hasta 3200 nits, la pantalla mantiene la claridad incluso bajo luz brillante, garantizando la visibilidad en una amplia gama de entornos. Más allá de eso, su nítida resolución 1.5K reproduce escenas con una excepcional viveza y precisión tonal, dando vida a fotos, videos y gráficos en un detalle impresionante.

El Xiaomi 15T Pro lleva lo visual un paso más allá con biseles ultradelgados de 1.5 mm en los cuatro lados, posibles gracias a la tecnología LIPO.² Estos biseles son un 27% más delgados que la generación anterior,² permitiendo una experiencia de pantalla de borde a borde que se siente más grande sin aumentar el tamaño total del dispositivo. Además, la pantalla del Xiaomi 15T Pro también cuenta con una tasa de refresco ultra fluida de hasta 144Hz,⁵ lo que permite un desplazamiento sin interrupciones y hace que las interacciones se sientan más rápidas y receptivas. Para apoyar un uso prolongado y cómodo, el Xiaomi 15T Pro está equipado con atenuación DC a brillo completo y tecnología avanzada de cuidado ocular.

Mientras tanto, el Xiaomi 15T admite una tasa de refresco fluida de hasta 120Hz para un desplazamiento ágil.⁶ Para mejorar aún más el cuidado ocular, incorpora atenuación PWM de 3840Hz, que reduce eficazmente el parpadeo de la pantalla, haciendo que la visualización sea más cómoda en sesiones prolongadas, especialmente durante la lectura nocturna o en entornos de poca luz.

Potencia y resistencia

Una experiencia de pantalla potente requiere un rendimiento interno igualmente capaz. La Serie Xiaomi 15T ofrece un rendimiento sólido y una gestión térmica eficiente para satisfacer las demandas de los usuarios actuales. Dentro de ambos, el Xiaomi 15T y el Xiaomi 15T Pro, se encuentra una batería de 5500mAh, que proporciona energía sostenida en un chasis delgado. Mientras que el Xiaomi 15T Pro brinda flexibilidad de carga con HyperCharge de 90W con cable y 50W inalámbrica,⁷ el Xiaomi 15T incluye HyperCharge de 67W para garantizar que los usuarios puedan recargar rápidamente sin largos tiempos de espera.⁸ Además, diseñada para la longevidad, la batería puede retener hasta el 80% de su capacidad incluso después de 1600 ciclos de carga.² Puede encenderse en menos de cuatro segundos cuando la batería está descargada,² tras conectar el cargador.

El Xiaomi 15T Pro funciona con el chipset MediaTek Dimensity 9400+, construido en un proceso de 3nm, mientras que el Xiaomi 15T está impulsado por el MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Ambos procesadores ofrecen un aumento en el rendimiento de CPU y GPU respecto a la generación anterior, asegurando una ejecución fluida en una amplia variedad de tareas.²

Junto con un rendimiento sólido, un sistema de gestión térmica estelar es esencial para garantizar comodidad durante sesiones prolongadas. En la Serie Xiaomi 15T, este papel lo cumple el Xiaomi 3D IceLoop System. A diferencia de los sistemas de enfriamiento pasivo convencionales, que transfieren lentamente el calor desde los componentes internos hacia la superficie del teléfono, el Xiaomi 3D IceLoop System separa de manera eficiente vapor y líquido, con un diseño 3D especial para la CPU. Este diseño ayuda a dirigir el calor lejos de fuentes clave como el SoC y a distribuirlo uniformemente en la superficie del dispositivo. Los usuarios pueden, por lo tanto, experimentar un rendimiento óptimo sostenido y un agarre más cómodo, incluso durante tareas exigentes.

Diseño insignia y durabilidad

Todo este rendimiento de vanguardia está contenido en un diseño refinado y premium que refleja la búsqueda continua de Xiaomi por la elegancia, la durabilidad y la comodidad en mano. La Serie Xiaomi 15T presenta una parte trasera de fibra de vidrio y cubierta de batería unificadas que forman un exterior sin fisuras, mientras que el marco plano se alinea con los principios de diseño moderno. Los bordes ligeramente redondeados contribuyen a una estética más sofisticada, ofreciendo un agarre cómodo.

La Serie Xiaomi 15T no solo ofrece un aspecto y sensación premium, sino que también brinda mayor durabilidad para mayor tranquilidad. Esto comienza con el Corning® Gorilla® Glass 7i en la pantalla, que proporciona un 100% más de resistencia a rayones en comparación con la generación anterior,² y se extiende a la resistente parte trasera de fibra de vidrio, que combina estilo con durabilidad. Ambos modelos han sido mejorados para soportar profundidades de hasta 3 metros bajo agua dulce,² con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.⁹

Distinguiéndose de la variante base, el Xiaomi 15T Pro está enmarcado en aleación de aluminio 6M13 de alta resistencia, ofreciendo mayor protección contra caídas e integridad estructural. Sus opciones de color incluyen Negro, Gris y el lujoso Oro moca,¹⁰ diseñado para usuarios que aprecian el detalle y la resistencia elevados. Mientras tanto, el Xiaomi 15T estará disponible en Negro, Gris y el distintivo Oro rosa,¹⁰ un color creado para usuarios que valoran la expresión vanguardista y la elegancia sutil.

Los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro combinan óptica Leica de última generación, HyperOS 3 y un diseño refinado. (Foto: Xiaomi)