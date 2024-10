Motorola anuncia la llegada del moto tag a Perú, diseñado para realizar un seguimiento a los objetos más valiosos de sus usuarios en cualquier lugar del mundo vía Bluetooth. Elegante, seguro, fácil de usar y compatible con la mayoría de los smartphones Android¹, el moto tag aprovecha la potencia de la red Google Find My Device y la tecnología UWB4 para ofrecer a los consumidores una nueva solución de rastreo integrada a la perfección con el ecosistema de dispositivos de Motorola.

Desde llaves y billeteras hasta equipaje, moto tag ofrece a los usuarios la posibilidad de localizar sus objetos etiquetados para una mayor tranquilidad. Diseñado específicamente para funcionar a la perfección con el amplio alcance de la red Find My Device de Google, moto tag permite determinar la ubicación exacta de los artículos etiquetados a través de la aplicación Find My Device desde casi cualquier lugar del mundo.

Cuando se empareja con un smartphone Android compatible con Ultra Wideband, como los motorola razr 50 ultra, motorola razr 50, motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro, motorola edge 50 fusion y motorola edge 50, el moto tag ofrece un seguimiento de precisión mejorado. También puede ayudar a encontrar un smartphone extraviado haciendo sonar el dispositivo conectado con solo presionar un botón específico.

La privacidad es lo más importante con el moto tag. Por eso, funciona con la red Find My Device, segura por defecto y privada por diseño. Los datos de localización del usuario están cifrados de extremo a extremo, lo que garantiza que solo el propietario del tag o las personas con quienes se haya compartido por medio de la aplicación Find My Device puedan ver su ubicación. Respaldado por la experiencia de Google en privacidad y seguridad, el moto tag también ofrece alertas automáticas de rastreadores desconocidos en dispositivos Android e iOS, protegiendo a los usuarios de rastreos no deseados. Los usuarios también tienen la opción de ejecutar un análisis manual en cualquier momento para detectar si hay algún tag no deseado siguiéndolos.

Nuevo Moto Tag (Foto: Difusión)

Además, el moto tag cuenta con un botón multifunción específico. Con solo presionarlo, el smartphone del usuario sonará, ayudándole a encontrar fácilmente un dispositivo extraviado. Otra función es la posibilidad de utilizar el tag como mando a distancia para tomar fotos con un teléfono Motorola, facilitando la captura de imágenes sin necesidad de sostener el dispositivo o usar un temporizador. Esta función, compatible con cualquier teléfono Android, es especialmente útil para capturar imágenes con la nueva familia razr de motorola en el modo flex view.¹

“Find My Device es una experiencia realmente única para los usuarios de Android, gracias a nuestro ecosistema abierto que brinda a las personas libertad de elección y acceso a una red de más de mil millones de dispositivos para ayudar a encontrar sus artículos y dispositivos perdidos sin importar dónde se encuentren”, dijo Erik Kay, vicepresidente de Ingeniería de Google. “Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios para hacer que el proceso de encontrar tus pertenencias sea sencillo y fluido en Android”, agregó.

Para que la configuración sea perfecta, una vez que el nuevo moto tag está encendido y cerca del smartphone del usuario, el emparejamiento se realiza de manera rápida y sencilla a través de Google Fast Pair. A partir de ahí, los usuarios pueden aprovechar diversas opciones personalizables en la aplicación moto tag, como cambiar los nombres de las etiquetas, ajustar el volumen de las alertas, comprobar la duración de la batería y mucho más.

La elegante silueta del moto tag ha sido diseñada para adaptarse a la perfección con la mayoría de los accesorios de terceros disponibles en el mercado, de modo que los usuarios puedan fijar el tag fácilmente a todos sus objetos de valor. Además, su robusto diseño IP67 ayuda a garantizar su durabilidad frente al polvo, la suciedad y la inmersión en agua dulce hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos³, haciéndolo ideal para cualquier aventura o desplazamiento diario. Los usuarios también pueden estar tranquilos sabiendo que la batería CR2032 del moto tag puede durar un año entero con una sola carga² y es fácilmente reemplazable, lo que lo convierte en una solución de rastreo fiable y duradera.

