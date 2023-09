Hay tantas plataformas (Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount+, HBO Max y un largo etcétera) por pagar que olvidamos anotarlas todas en nuestra agenda. Lo peor sucede cuando pagas por un servicio que no usas. ¿Te ocurre lo mismo porque no sabes cómo organizarte? De acuerdo con el informe “Estadísticas y costos del servicio de suscripción” de C+R Research, el usuario promedio piensa que gasta 86 dólares por mes en suscripciones, cuando la cifra real es de 219 dólares.

Tranquilo, no te pasará lo mismo, porque la compañía de ciberseguridad Kaspersky lanzó SubsCrab, una aplicación que ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento de sus suscripciones y controlar sus calendarios de pago.

La aplicación está diseñada para ayudar a los usuarios a que tengan cierto nivel de control sobre sus redes sociales, tiempo en pantalla y lo que gastan en servicios digitales. SubsCrab hace que el seguimiento de suscripciones sea transparente y rentable, y podrás descargarlo en iOS y Android. El sistema cuenta con más de 4 mil servicios de suscripción y 11 mil planes de tarifas.

SubsCrab está disponible en dos versiones, gratuita y Premium. La aplicación gratuita incluye un rastreador de suscripción básico que permite ver y agregar manualmente todas las suscripciones activas, así como un calendario de cargos futuros. Además, hay notificaciones push (un mensaje que se envía directamente a la pantalla de inicio de un dispositivo móvil), sobre próximos cobros, así como servicios alternativos e información útil sobre subscripciones de interés.

La versión Premium añade herramientas útiles como la opción Escaneo de correo electrónico para eliminar la necesidad de ingresar manualmente en el servicio cada suscripción activa: la aplicación simplemente escanea un buzón seleccionado y encuentra y agrega automáticamente las suscripciones activas del usuario.

Además, el usuario puede asignar cuentas a categorías separadas. Por ejemplo, es posible separar las suscripciones relacionadas con el trabajo (por ejemplo, para servicios empresariales) de las suscripciones personales, como juegos y servicios de transmisión.

“Hoy en día, la mayoría de los servicios, programas y aplicaciones digitales funcionan con un modelo de suscripción. Es un enfoque fácil de usar que también es fácil de entender. Sin embargo, en algún momento, los usuarios acumulan demasiadas suscripciones, lo que dificulta su seguimiento y puede resultar muy costoso. Diseñamos SubsCrab para consolidar las suscripciones activas de cada usuario en un solo lugar, brindándoles así la posibilidad de rastrear una parte importante de sus vidas que, de otro modo, sería muy difícil sin esa ayuda”, comentó Kirill Yurkin, fundador de SubsCrab.

Cómo descargar SubsCrab en tu celular

¿Te animaste por descargar la aplicación? En este enlace podrás acceder a la página oficinal de SubsCrab y elegir tu sistema operativo para iniciar la descarga. De igual manera, compartimos los links para que solo des clic en “Instalar”.