Los procesadores son todo un mundo a la hora de comprar una laptop. A veces nos detenemos solo en la RAM y el almacenamiento, pero hay un montón de detalles técnicos que se escapan a nuestro criterio. Siempre es bueno saber un poco más al respecto de manera global para luego decir cuál procesador es el adecuado para tus actividades cotidianas. No es necesario gastar más cuando harás menos. Compra lo justo y necesario para que ahorres tus recursos en otros gadgets de tu interés.

Lo primero que debes saber del procesador es el número de núcleos y la velocidad de reloj. Para tareas básicas, como navegación y correo electrónico, un procesador de doble núcleo con velocidades de reloj moderadas puede ser suficiente. Para actividades más intensivas, busca procesadores con múltiples núcleos (quad-core, hexa-core o más) y velocidades de reloj más altas. Considera que la mayoría de las CPU tienen velocidades de reloj en el rango de 2-5 GHz, con algunos procesadores de alta gama que alcanzan velocidades de 10 GHz o más.

Otro punto importante es la unidad de procesamiento de gráficos (GPU). Si planeas usar tu laptop para juegos o tareas de diseño gráfico, considera una tarjeta dedicada o, al menos, gráficos integrados de alto rendimiento. Para uso básico, los gráficos integrados son suficientes.

Tipos de procesadores según tu actividad

Ahora que tienes un conocimiento básico, compartimos las recomendaciones de AMD según las intenciones de tu futura laptop.

Creadores de contenido: la laptop HP 15 debería satisfacer las exigencias de edición y procesamiento de imágenes por su procesador AMD Ryzen 7 5700U de 8 núcleos y 16 hilos. En lo que respecta a su memoria, posee 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno, perfecto para guardar proyectos audiovisuales como fotografías, videos e ilustraciones.

Amantes de la aventura: necesitarás una computadora ligera, pequeña y a la vez potente. La HP 15 pesa 1.69 kg, por lo que permite que pueda ser fácilmente transportable. Al tener un procesador AMD Ryzen 55500U de 6 núcleos y 12 hilos, podrás revisar nuevas rutas de aventura, ver videos relacionados a tu próximo destino y realizar videollamadas.

Otra opción es la Acer ASPIRE 3, la cual tiene un peso liviano de 1,9 kg y cuenta con un procesador AMD Ryzen 5 7520U de 4 núcleos y 8 hilos que generan un excelente desempeño al llevar a cabo diversas actividades. Asimismo, esta tiene la posibilidad de estar hasta 12 horas prendidas, por lo que el aventurero podrá tener mayor tiempo de usarla sin la necesidad de cargarla.

Los ejecutivos: el procesador AMD Ryzen 5 7520U con 4 núcleos y 8 hilos debería ser suficiente para las herramientas de oficina, especialmente si eres de abrir varios programas a la vez. A esto hay que sumar el procesamiento de imágenes cuando estás en videollamada. La Asus Vivobook Go 15 OLED sería una buena opción, además trae una bisagra plana de 180° ideada para tener un mayor ángulo de visión y puede llegar al 60% de batería en 49 minutos debido a su tecnología de carga rápida.

Mayor seguridad: los procesadores AMD Ryzen Serie 6000 y Serie 7000 integran el Microsoft Pluton, un sistema que almacena la información sensible como contraseñas de BitLoker, identidad del usuario, información personal, firmware, etc. Los datos no podrán ser destruidos o espiados aún así la laptop esté infectada por un virus o controlada con un troyano.

Los gamers: la Asus ROG Strix G15 tiene un procesador AMD Ryzen 76800H de 8 núcleos y 16 hilos, tarjeta gráfica GeForce RTX 3050 y una pantalla Full HD de 15.6″, lo que hace que no se pierda de ni un solo detalle al momento de jugar. Sus cuatro salidas de aire permiten que la temperatura se reduzca hasta en 16°.

