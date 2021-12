Antes de repasar el diseño de la OPPO A54, el análisis está basado en el modelo CPH2239 de 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Esto es importante porque hay otra versión que tiene conectividad 5G.

El teléfono se siente cómodo en las manos, pero el acabado se siente sencillo. No al punto de ser frágil, pero sí un tanto corriente por el plástico de atrás que es un imán para las huellas dactilares. Otro detalle del diseño es el cuadrante de las cámaras principales. No sobresale por mucho y eso se agradece, porque el teléfono no tambalea en la mesa, aunque el polvo igual hace de las suyas en los bordes.

Los bíseles de igual manera se sienten cómodos y el puerto Jack ofrece más opciones para quienes gustan de lo clásico; es más, el teléfono viene con auriculares. El lector de huellas, por su parte, está en el botón de encendido y su tiempo de reacción es el adecuado.

OPPO A54 | Análisis

Acerca de la pantalla del Oppo A54, que es de 6.51 pulgadas LCD, los colores están bien calibrados para mi gusto. No percibirás tonos ni muy fríos ni cálidos, sino estarán en un espectro en el que se mantendrán vibrantes, aún teniendo el estándar de 60Hz de tasa de refresco. Lo que no podemos dejar pasar es el orificio de la selfie, el cual aparece cuando extiendes la pantalla de cualquier video o cuando juegues. Aún así, la ubicación no es tan fastidiosa para el espectador. Otro detalle es la potencia lumínica del panel. El brillo máximo en exteriores es de 550 nits, por lo que no habrá problemas al revisar el móvil en días soleados.

Sobre el rendimiento, hablamos de un procesador Helio P35 Octa-Core con sistema operativo Android 10 y capa de personalización ColorOS 7.2. De acuerdo con los resultados de Geekbench, el dispositivo tuvo un resultado de 169 puntos en Single-Core y 942 puntos en Multi-Core. Si hacemos la comparación de esta última cifra en la web del aplicativo, veremos que el teléfono está por encima del Samsung Galaxy A40 y casi empatando con el Xiaomi Redmi 4. Acerca de las funciones del sistema, cabe destacar el Game Space para la gestión de videojuegos, eso lo tocaré a más detalle en otro video, el filtro de lectura, la pantalla dividida y la variedad en la personalización de la pantalla principal.

OPPO 54 | Unboxing

Si hablamos de las cámaras del OPPO A54, el rendimiento dependerá del ambiente en el que estés. La triple cámara trasera, compuesta el principal de 13 MP, el macro de 2MP y el de efecto bokeh de 2MP, sí cumple con las expectativas en ambientes con luz adecuada. La inteligencia artificial tira del HDR para dar nitidez y contrastes; sin embargo, otro es el cantar en ambientes de poca luz. Los detalles quedan lavados y se percibe el granulado de la exposición. La cámara selfie, por su parte, tiende a sobreexponer las imágenes y el efecto bokeh se siente algo artificial. Como hago siempre, aquí una prueba en un ambiente con muy poca luz. Algo más que añadir sobre la cámara es la ausencia de cámara rápida.

Ya para acabar, el teléfono viene con una batería de 5000 mAh y en el caja contamos con el cargador rápido de 18W. De 0 a 100, la carga demoraría una hora con 20 minutos. Si le darás un uso ofimático al teléfono, nada exigente y solo responder correos y demás, puedes llegar a las 48 horas de uso continuo. La situación ya es otra si te poner a jugar, pues llegarías raspando al día según tus exigencias.

