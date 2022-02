Echemos un vistazo al empaque del OPPO Reno 6 Lite. El diseño es minimalista, sencillo y la verdad me encanta. Vemos en la parte inferior los primeros datos interesantes: el modelo es CPH2365 de color negro. Esta es la versión de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. En la parte de atrás encontramos casi la misma información, pero mejor veamos el contenido nosotros mismos.

Abrimos la caja, dejamos este pequeño empaque negro para después y pasamos a revisar el teléfono. Se siente pesado y sólido con sus 175 gramos, pero aún así no se resbala de las manos. Los biselados son cómodos al tacto, el plástico trasero tiene un acabado mate con pequeños detalles brillantes (las huellas no quedan gradabas) y el diseño de la caja de la cámara principal es muy grande para mi gusto y no muy atractivo. Puede meterse el polvo en las esquinas, pero al menos el peso hace que no resbale en superficies planas.

El teléfono cuenta con puerto USB-C, entrada Jack y bandeja para Dual SIM. El lector de huellas no está en el botón de inicio, sino debajo de la pantalla.

OPPO RENO 6 LITE | Unboxing y análisis

Ahora hablemos del panel. La pantalla del Oppo Reno 6 Lite es AMOLED de 6.43 pulgadas, resolución 1080*2400 y con una relación pantalla-cuerpo del 84%. El brillo máximo alcanza el pico de los 800 nits, por lo que no tendrás problemas en ambientes de mucha luz. Algo más que quiero destacar es la personalización del display. Podrás editar la distribución de las aplicaciones, así como determinar la temperatura de los colores y los modos de visualización. La tasa de refresco es de 60 Hz, por lo que sí cumple con la mínima exigencia si es que piensas jugar. Con todo esto, los contrastes y las tonalidades sí cumplen con las expectativas sin preocuparse por el ángulo de visualización, además hay opciones de pantalla dividida que mejoran la experiencia.

En términos de rendimiento, el procesador del Oppo Reno 6 Lite es Qualcomm Snapdragon SM6115 Octa-Core con 6GB de RAM y sistema operativo Android 11 con capa de personalización ColorOS 11.1. Un detalle de la RAM es que puede sumar hasta 5GB más si tienes el espacio sufiente en la memoria. Pusimos a prueba el teléfono con Geekbench y obtuvimos 301 puntos en Single-Core y 1118 puntos en Multi-Core. Echando un vistazo al ranking, el télefono está por debajo del Redmi Note 7 y Poco X3 NFC. Aún así, tener varias ventanas abiertas no son un problemas, la experiencia es fluída y la función Game Space es interesante, ya que permite setear el rendimiento en tres modos para aprovechar mejor la batería.

Pasemos a revisar el sistema fotográfico. Las cámaras traseras constan de un lente principal de 48MP, uno de profundidad de 2MP y un macro de 2MP. Si lo tuyo es hacer video, el sistema permite grabar a 1080p (no 4K) a 30 cuadros por segundos. Las fotos en ambientes de buena luz sí cumplen con las expectativas, los tonos me parecen los correctos, los contraste sí pueden mejorarse y recomiendo activar siempre el HDR y usar, según tus necesidades, el Extra HD. El enfoque automático también hace un buen trabajo. El problema viene con la noche, especialmente si usar el Macro. El granulado es considerable, más aún si hay contrastes con luces muy fuertes. Aquí te dejo una prueba de lo que puede hacer el Modo Noche.

Si hablamos de la cámara delantera, el lente de 16MP tiene las cosas complicadas. Las capturas que hice con una buena luz ambiental parecen algo quemadas, pero los tonos están correctos. Aún así se nota el granulado en los detalles, por lo que hay cierta artificialidad si echamos un poco de zoom y debo decir que la situación empeora de noche.

Antes de dejar el teléfono, la batería es de 5000 mAh y viene con un cargador de 33W. Siendo exigentes, la autonomía llega a cumplir el día y algo más. Gracias al cargador, puedes llegar de 0 a 100% en poco menos de una hora. Aquí debo destacar las funciones de gestión energética con los modos de ahorro y superahorro, así como las optimizaciones de alto rendimiento, la carga nocturna, entre otras.

Volvemos ahora sí a la pequeña caja y tenemos el pin para la bandeja, la garantía y la carcasa para el teléfono. Si echamos un vistazo al resto de la caja, encontraremos el cargador y el cable de datos.

