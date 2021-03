¿Eres una de las personas que está jugando Pokémon GO y atrapando a los legendarios, Pikachu, entre otros? En la actualidad son miles los que salen a las calles, con sumo cuidado, para poder enfrentar los gimnasios, capturar criaturas y hasta intercambiarlos.

Si bien Pokémon GO se ha adaptado bastante a los cambios frente al covid-19, los mismos que permitieron que millones de entrenadores puedan jugar sin salir de casa, aumentando, incluso, el spawn.

Pero por fin, en la próxima actualización, podrás saber qué criatura saldrá de los huevos de 2 KM, 5 KM, 7 KM, 10 KM y 12 KM. ¿Cómo se hará?

De momento la misma compañía ha confirmado, mediante su cuenta de Twitter, que está trabajando para que eso se haga realidad.

“Entrenadores, nos complace compartir que estamos comenzando a realizar pruebas en las que un número limitado de entrenadores podrá ver qué Pokémon pueden salir del huevo en su inventario.” dice en su breve comunicado.

De esta manera podrás visualizar qué Pokémon saldrán de huevos. (Foto: Pokémon)

Asimismo Niantic menciona que entrenadores incluidos en la prueba podrán tocar un huevo para ver una lista de posibles Pokémon y su nivel de rareza. “Tenga en cuenta que esto no se mostrará si el Pokémon puede ser Shiny.” enfatizó.

Aún no hay fecha desde cuándo empezará a estar en funcionamiento esta nueva herramienta de Pokémon GO. Aunque tampoco hay novedades de que se habilite también la posibilidad de eliminar los huevos de manera manual y no esperar que estos eclosionen.