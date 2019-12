¿Estás a punto de sumergirte en otra aventura? Entonces atento a lo que deberás conseguir. Pokémon Go continúa en ascenso. Miles de fanáticos continúan jugando el videojuego para smartphone en el que no solo podrás llevar a cabo una serie de batallas, intercambiar personajes, enfrentar al Equipo Rocket, sino también capturar a las más de 500 criaturas dispersas en el mundo.

Durante el mes de noviembre, Pokémon GO anunció su nuevo evento denominado “Acechando sombras”, con el que no solo podrías enfrentar a los nuevos miembros del Team Rocket Go, sino también a Giovanni.

La recompensa final de estas misiones especiales era un Articuno oscuro que lo podías purificar y regresarlo a la normalidad.

Hace poco se conoció que todos aquellos entrenadores que completaron las primera tareas, ya pueden capturar a Moltres o Zapdos oscuros, los mismos que llegarán al juego en diciembre y enero.

Ante ello, ya se han filtrado detalles de las nuevas tareas de investigación denominado "Un desarrollo desafiante" que se desarrollará en el último mes del 2019 y que atraerá nuevamente a varios usuarios a salir a las calles para completarlas todas.

Como las tareas de investigación tardan varios días en completarse, todavía no conocemos todas las etapas. Sin embargo, conocemos el diálogo en torno a la búsqueda que se puede leer aquí:

Un desarrollo desafiante: tareas y recompensas

Un desarrollo desafiante 1/6

Spin 10 PokeStops – 500 XP

Derrota 3 Team GO Rocket Grunts – 500 XP

Captura 1 Shadow Pokemon – 500 XP

Recompensas: 500 Stardust, 10 PokeBalls y 10 Razz Berries

Un desarrollo desafiante 2/6

Gira un PokeStop 5 días seguidos – 750 XP

Purificar 15 Shadow Pokemon – 750 XP

Gana 5 raids – 750 XP

Recompensas: 1.000 Stardust, 3 Pociones y 3 Reviviscencias