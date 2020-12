¿Continúas jugando Pokémon GO para alcanzar el Nivel 50? Mira las sorpresas del fin de semana. Pues el videojuego ha lanzado ya a las criaturas de la tercera generación o Kalos, los cuáles traen a los Pokémon iniciales y ciertas especies más. Pero no solo eso, también lanzará un nuevo evento llamado “Tap... Tap... Tappity Tap...” o “Punta-Tacón Pun-Tacatá” donde encontraremos a Mr. Mime Galar.

Cabe precisar que Mr. Mime normal es una criatura regional y solo sale en partes de Europa en Pokémon Go . Así que si no tienes registrada a esta especie de personaje mimo, es tu oportunidad para hacerlo rápidamente y solo por un día.

La forma galar de Mr. Mime ofrece a Pokémon algo menos colorido, más azul y un poco más alto respecto al normal.

¿Cuáles son las tareas de investigación y las recompensas? Si has comprado tu entrada para este evento de Pokémon GO recuerda que tendrás todo el domingo, desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m. del domingo 20 de diciembre para hacerte con la mayor cantidad de Mr. Mime Galar.

Recuerda que si compras el boleto durante el evento “Tap... Tap... Tappity Tap...” o “Punta-Tacón Pun-Tacatá” también se activará, pero tendrás menos tiempo para hacer todo el trabajo en Pokémon GO.

Recuerda que al recabar más caramelos de Mr. Mime Galar podrás obtener a Mr. Rime. (Foto: Pokémon GO)

Tareas de investigación de Mr. Mime Galar

Tareas Punta-Tacón Pun-Tacatá 1/5:

Atrapa 15 Pokémon de tipo hielo - Recompensa: Encuentro con Snorunt

Haz 3 grandes lanzamientos de bola curva - Recompensa: Encuentro con Vulpix de Alola

Transferir 10 Pokémon - Recompensa: 3 incienso

Recompensas: 2000 Stardust, 3 caramelos raros, Encuentro con Jynx

Tareas Punta-Tacón Pun-Tacatá 2/5:

Atrapa 15 Pokémon - Recompensa: Encuentro con Jigglypuff

Gira un PokeStop o un gimnasio - Recompensa: Encuentro de Whimsur

Usa 10 bayas para ayudar a atrapar Pokémon - Recompensa: 3000 XP

Recompensas: 2000 Stardust, 30 Poke Balls, Encuentro con Chimcho

Tareas Punta-Tacón Pun-Tacatá 3/5:

Atrapa 15 Pokémon de tipo psíquico - Recompensa: 30 Ultra Balls

Haz 3 buenos lanzamientos seguidos de Curveball - Recompensa: 3 pases de incursión premium

Power Up Pokemon 3 Tiempos - Recompensa: 3000 XP

Recompensas: 2000 Stardust, 1 Poffin, Encuentro Galarian Mr.Mime

Tareas Punta-Tacón Pun-Tacatá 4/5:

Gana un corazón con tu amigo - Recompensa: 30 caramelos Mr.Mime

Gana un caramelo caminando con tu amigo - Recompensa: 30 caramelos Mr.Mime

Evoluciona a un Mr.Mime de Galar - Recompensa: 3000 XP

Recompensas: 2,000 polvo de estrellas, 2 señuelos glaciales, encuentro con Mr.Mime de Galar

Tareas Punta-Tacón Pun-Tacatá 5/5:

Recompensas: 9,000 XP, 3 súper incubadoras, 3 piezas de estrellas, pose de avatar de Mr.Mime

