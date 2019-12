¿Te has preguntado cómo obtener el nuevo Pikachu con chullo? Uno de los eventos más esperados del año en Pokémon Go es el de Navidad, no por ser una de las fechas festivas, sino por la cantidad de recompensas que empezarán a aparecer en el videojuego para smartphone.

Una de las sorpresas para esta temporada es la llegada de Pikachu con gorro navideño. Pero no es el tradicional sombrero de Santa Claus, sino uno más invernal que algunos han denominado como chullo.

Este gorrito es de color rojo y blanco. ¿Será que también se quiere valorar el espíritu peruano? Aunque no sabemos si Pokémon GO quiere valorar ese detalle, hay muchas novedades que llegarán por Navidad 2019.

También llegará Pichu y Raichu con gorra navideña. (Foto: Nintendo)

No solo Pikachu aparecerá con chullo, sino también los usuarios podrán evolucionar al personaje a Raichu y encontrar en los huevos a Pichu con la misma decoración.

Niantic también ha anunciado que el personaje que estará en las incursiones de nivel 2 será Santler, el conocido reno, con una decoración en el cuello que simula ser sus campanitas.

Un detalle que no se había revelado es que Cryogonal aparecerá en el juego siempre y cuando uses un cebo hielo en las Poképaradas, muy similar a la forma en cómo obtienes a una criatura especial mediante el musgo o la electricidad.

El evento de Navidad 2019 de Pokémon Go empezará el 24 de diciembre y culminará el 1 de enero. Una semana donde podrás obtener todo tipo de criaturas especiales para poder completar tu Pokédex, en caso te falte uno.