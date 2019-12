¿Estás preparado para una nueva aventura Pokémon? Entonces estate atento a la siguiente nota. Pokémon GO no para de tener éxitos. Miles de fanáticos continúan jugando al popular videojuego que fue diseñado para dispositivos móviles, en el que no solo llevarás a cabo una serie de batallas, sino también podrás intercambiar personajes o hasta enfrentar al Equipo Rocket. Son más de 500 criaturas dispersas en el mundo.

Durante el mes de noviembre, Pokémon GO anunció su nuevo evento denominado “Acechando sombras”, con el que no solo podrías enfrentar a los nuevos miembros del Team Rocket Go, sino también a Giovanni.

La recompensa final de estas misiones especiales era un Articuno oscuro que lo podías purificar y regresarlo a la normalidad.

Hace poco se conoció que todos aquellos entrenadores que completaron las primera tareas, ya pueden capturar a Moltres o Zapdos oscuros, los mismos que llegarán al juego en diciembre y enero.

Ante ello, ya se han filtrado detalles de las nuevas tareas de investigación denominado "Un desarrollo desafiante" que se desarrollará en el último mes del 2019 y que atraerá nuevamente a varios usuarios a salir a las calles para completarlas todas.

Como las tareas de investigación tardan varios días en completarse, todavía no conocemos todas las etapas. Sin embargo, conocemos el diálogo en torno a la búsqueda que se puede leer aquí:

Un desarrollo desafiante: tareas y recompensas

Un desarrollo desafiante 1/6

Spin 10 PokeStops – 500 XP

Derrota 3 Team GO Rocket Grunts – 500 XP

Captura 1 Shadow Pokemon – 500 XP

Recompensas: 500 Stardust, 10 PokeBalls y 10 Razz Berries

Un desarrollo desafiante 2/6

Gira un PokeStop 5 días seguidos – 750 XP

Purificar 15 Shadow Pokemon – 750 XP

Gana 5 raids – 750 XP

Recompensas: 1.000 Stardust, 3 Pociones y 3 Reviviscencias